Лайшев о Медведевой: «Женя образованная и умнейшая московская спортсменка. Одна из красивейших фигуристок-одиночниц в России»
Ренат Лайшев назвал Евгению Медведеву одной из красивейших фигуристов в России.
19 ноября двукратной чемпионке мира в одиночном катании исполнилось 25 лет.
«Для меня семья Жени – добрые знакомые, мы дружим семьями. Женя образованная и умнейшая московская спортсменка. В отношениях и в разговорах всегда ведет себя как дипломат.
Очень трудолюбивая, талантливая и на практике это доказала. Я бы сказал, что она одна из красивейших фигуристок-одиночниц в нашей стране», – сказал бывший руководитель Центра спорта и образования «Самбо-70» Лайшев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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