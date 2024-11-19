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Лайшев о Медведевой: «Женя образованная и умнейшая московская спортсменка. Одна из красивейших фигуристок-одиночниц в России»

Ренат Лайшев назвал Евгению Медведеву одной из красивейших фигуристов в России.

19 ноября двукратной чемпионке мира в одиночном катании исполнилось 25 лет.

«Для меня семья Жени – добрые знакомые, мы дружим семьями. Женя образованная и умнейшая московская спортсменка. В отношениях и в разговорах всегда ведет себя как дипломат.

Очень трудолюбивая, талантливая и на практике это доказала. Я бы сказал, что она одна из красивейших фигуристок-одиночниц в нашей стране», – сказал бывший руководитель Центра спорта и образования «Самбо-70» Лайшев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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