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Гиллес и Пуарье выиграли пятый подряд Гран-при Канады в танцах: «В этапе есть нечто особенное – нам хочется хорошо выступать здесь»

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье пятый раз подряд выиграли Гран-при в Канаде в танцах.

Накануне канадский дуэт занял первое место на этапе в Галифаксе. Их победная серия на этих соревнованиях длится с 2019 года.

«Мы очень гордимся собой, у нас было ощущение спокойствия и комфорта. В Skate Canada есть нечто особенное – нам хочется хорошо выступать здесь, и думаю, сегодня это удалось.

Занесем это выступление себе в актив, понимая, что можем кататься уверенно и чисто, как мы и сделали, и продолжать работать ради большего», – сказала Гиллес.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Skate Canada
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Пайпер Гиллес
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