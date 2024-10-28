Гиллес и Пуарье выиграли пятый подряд Гран-при Канады в танцах: «В этапе есть нечто особенное – нам хочется хорошо выступать здесь»
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье пятый раз подряд выиграли Гран-при в Канаде в танцах.
Накануне канадский дуэт занял первое место на этапе в Галифаксе. Их победная серия на этих соревнованиях длится с 2019 года.
«Мы очень гордимся собой, у нас было ощущение спокойствия и комфорта. В Skate Canada есть нечто особенное – нам хочется хорошо выступать здесь, и думаю, сегодня это удалось.
Занесем это выступление себе в актив, понимая, что можем кататься уверенно и чисто, как мы и сделали, и продолжать работать ради большего», – сказала Гиллес.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Skate Canada
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости