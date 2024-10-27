Аттракцион с костюмами на льду: для каждого старта – новый наряд из вселенной Барби

Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье – главные любители экспериментов в танцах на льду. Чего только стоят их оранжевые комбинезоны в олимпийском сезоне.

В этом году они пошли дальше – и подготовили сразу несколько комплектов для одного танца. И все незабываемые.

Тема ритм-танца в этом сезоне – социальные танцы и музыкальные стили 50-60-70-х. Многие пошли по проверенной схеме – взяли хиты Элвиса Пресли и The Beatles, но действующие вице-чемпионы мира Гиллес и Пуарье придумали особую историю.

Они выбрали группы из Калифорнии – The Beach Boys и The Surfaris, да и тему развивают соответствующую – солнечную и зажигательную.

«Наша программа под The Beach Boys – это абсолютный взрыв. Мы называем ее «Барби и Кен». Барби презентовали в 1959-м, она уже в духе 60-х. Барби и Кен отправляются на пляж – вот что происходит в этой веселой программе», – рассказывала Гиллес накануне старта Гран-при.

А какая Барби без нарядов? Именно этим руководствовались Пайпер и Поль при подготовке к сезону – для Пуарье сшили 4 костюма (были даже шорты, но от них отказались, так как с коньками они смотрелись странно), для Гиллес – 5.

«Мы будем принимать решение в день выступления, чтобы людям было забавно, и они задавались вопросом: «О, что они собираются надеть сегодня? Я знаю, что у них целый гардероб нарядов», – отметила Пайпер после победы в ритм-танце на Гран-при Канады.

И подчеркнула: речь именно о веселье и непредсказуемости, а не о том, что фигуристы растерялись и не знают, какой наряд лучше сидит.

Например, для канадского этапа они выбрали костюмы спасателей. Одна из причин – красно-белые цвета, которые отсылают к флагу Канады.

У Пайпер – красный короткий комбинезон с крестом на бедре.

У Поля – белая майка и штаны с надписью «спасатель» на груди.

Еще один вариант – розовый купальник с полупрозрачной туникой у нее и желтый комплект у него.

Соцсети Федерации фигурного катания Канады нашли Барби в таком наряде. Гиллес отреагировала молниеносно: «Вы нашли картинку, которой я вдохновлялась!»

Даже для официальных тренировок есть вариант, связанный с пляжем – гидрокостюмы!

Все продумано до мелочей – акваланги на спине!

Следующий образ танцоры презентуют на Гран-при Финляндии 15 ноября. А пока они борются за победу на домашнем этапе.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Галифакс, Канада

Ритм-танец

1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 86,44

2. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 77,34

3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,76

4. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 75,63

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 74,97

6. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 72,18

Фото: Mathieu Belanger/AFLO, Darren Calabrese/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /Darren Calabrese/Associated Press, GEOFF ROBINS/AFP; paulpoirier ; fsphoto_syo