Гиллес о костюмах для ритм-танца: «Будем принимать решение в день выступления, чтобы люди задавались вопросом: «О, что они наденут сегодня?»

Гиллес и Пуарье заявили, что получали удовольствие от проката на Гран-при Канады.

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье занимают первое место после ритм-танца, набрав 86,44 балла.

«Мы очень довольны сегодняшним прокатом. Это наш первый турнир в сезоне, мы впервые представляли эту программу перед публикой и получили большое удовольствие от выступления. В этой программе мы хотели передать наше удовольствие от катания и танцевальных стилей.

Можно заметить несколько моментов, когда мы немного опережаем музыку или отстаем от нее, не работаем вместе на 100%. Но этого и следовало ожидать от первого выступления, потому что ты не знаешь, как отреагируешь на адреналин и нервы. Но я думаю, что это был отличный прокат», – сказал Пуарье.

Фигуристы проводили официальные тренировки в разных костюмах. На прокат они вышли в костюмах, которые не надевали на тренировки.

«Меняя костюмы, мы хотели продемонстрировать нечто в духе Барби. Мы будем принимать решение в день выступления, чтобы людям было забавно и они задавались вопросом: «О, что они собираются надеть сегодня? Я знаю, что у них целый гардероб нарядов», – отметила Гиллес.