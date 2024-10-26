Гиллес о костюмах для ритм-танца: «Будем принимать решение в день выступления, чтобы люди задавались вопросом: «О, что они наденут сегодня?»
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье занимают первое место после ритм-танца, набрав 86,44 балла.
«Мы очень довольны сегодняшним прокатом. Это наш первый турнир в сезоне, мы впервые представляли эту программу перед публикой и получили большое удовольствие от выступления. В этой программе мы хотели передать наше удовольствие от катания и танцевальных стилей.
Можно заметить несколько моментов, когда мы немного опережаем музыку или отстаем от нее, не работаем вместе на 100%. Но этого и следовало ожидать от первого выступления, потому что ты не знаешь, как отреагируешь на адреналин и нервы. Но я думаю, что это был отличный прокат», – сказал Пуарье.
Фигуристы проводили официальные тренировки в разных костюмах. На прокат они вышли в костюмах, которые не надевали на тренировки.
«Меняя костюмы, мы хотели продемонстрировать нечто в духе Барби. Мы будем принимать решение в день выступления, чтобы людям было забавно и они задавались вопросом: «О, что они собираются надеть сегодня? Я знаю, что у них целый гардероб нарядов», – отметила Гиллес.
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