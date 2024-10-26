Деанна Стеллато-Дудек: «О моем возрасте так много разговоров, что я решила, раз уж мы и так привлекаем этим внимание, использовать это как нашу силу»

Стеллато-Дудек и Дешам оценили выступление в короткой программе на Гран-при Канада.

Канадские фигуристы лидируют после первого дня соревнований в парном катании с результатом 73,23 балла.

Дешам: Мы обожаем кататься перед домашними трибунами. Это было здорово. Мы здорово улучшились с последнего выступления и сейчас довольны.

Стеллато-Дудек: К сожалению, у нас были технические ошибки. Конечно, мы не смогли получить баллы, которые хотели.

Давление из-за титула чемпионов мира? Я определенно чувствую давление, но из-за того, что сама на себя давлю. Я пытаюсь над этим работать.

В короткой программе у нас песня Бейонсе, которую она записала для фильма «50 оттенков серого», в котором, очевидно, много сексуальных сцен. О моем возрасте так много разговоров, что я решила, раз уж мы и так привлекаем этим внимание, использовать это как нашу силу.

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