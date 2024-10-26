Деанна Стеллато-Дудек: «О моем возрасте так много разговоров, что я решила, раз уж мы и так привлекаем этим внимание, использовать это как нашу силу»
Канадские фигуристы лидируют после первого дня соревнований в парном катании с результатом 73,23 балла.
Дешам: Мы обожаем кататься перед домашними трибунами. Это было здорово. Мы здорово улучшились с последнего выступления и сейчас довольны.
Стеллато-Дудек: К сожалению, у нас были технические ошибки. Конечно, мы не смогли получить баллы, которые хотели.
Давление из-за титула чемпионов мира? Я определенно чувствую давление, но из-за того, что сама на себя давлю. Я пытаюсь над этим работать.
В короткой программе у нас песня Бейонсе, которую она записала для фильма «50 оттенков серого», в котором, очевидно, много сексуальных сцен. О моем возрасте так много разговоров, что я решила, раз уж мы и так привлекаем этим внимание, использовать это как нашу силу.
«Самая старая, но и самая здоровая». Интервью фигуристки, которая побеждает в 40+
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