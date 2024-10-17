Плющенко о шоу с участием Фернандеса: «Может, будет выступать не один иностранец топового уровня»

Евгений Плющенко заявил о возможном участии иностранцев топ-уровня в своем шоу.

Ранее стало известно, что двукратный чемпион мира по фигурному катанию испанец Хавьер Фернандес выступит в ледовых шоу Плющенко в Казахстане – 30 ноября и 1 декабря.

«Хавьер будет выступать в наших шоу. Я лично звонил ему, все знают, что мы дружим на протяжении долгих лет, он катался у нас во многих шоу. Мы с Яной Александровной (Рудковской) сделали ему предложение, чтобы он приехал к нам в Казахстан и выступил у нас на нескольких шоу.

Есть ли шанс, что Хавьер приедет в Москву? Такая возможность тоже существует, будет сюрприз. Может быть, будет выступать не один иностранец топового уровня», – отметил двукратный олимпийский чемпион Плющенко .