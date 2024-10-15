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Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». 1-й спортивный разряд. Стрельцова выиграла короткую программу, Сарновская – 4-я

Фигуристка Виктория Стрельцова выиграла короткую программу на турнире в Ижевске.

В прокате она исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп.

Всероссийские соревнования «Посвященные государственности Удмуртии»

Ижевск

Девушки, 1-й спортивный разряд

Короткая программа

1. Виктория Стрельцова – 75,42

2. Дарья Царегородцева – 65,78

3. Мирослава Лезина – 65,42

4. София Сарновская – 64,66

5. Альбина Герасимова – 60,88

6. Ксения Дудник – 60,61

ПРИМЕЧАНИЕ: полные результаты – здесь. Девушки покажут произвольные программы 16 октября в 8:00 по московскому времени.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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