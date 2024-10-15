Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». 1-й спортивный разряд. Стрельцова выиграла короткую программу, Сарновская – 4-я
Фигуристка Виктория Стрельцова выиграла короткую программу на турнире в Ижевске.
В прокате она исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп.
Всероссийские соревнования «Посвященные государственности Удмуртии»
Ижевск
Девушки, 1-й спортивный разряд
Короткая программа
1. Виктория Стрельцова – 75,42
2. Дарья Царегородцева – 65,78
3. Мирослава Лезина – 65,42
4. София Сарновская – 64,66
5. Альбина Герасимова – 60,88
6. Ксения Дудник – 60,61
ПРИМЕЧАНИЕ: полные результаты – здесь. Девушки покажут произвольные программы 16 октября в 8:00 по московскому времени.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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