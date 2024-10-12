  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мария Тали и Лафорнара, Подгайная и Коваль, Фраджи и Фурно, Гримм и Савицкий вышли в финал юниорского Гран-при в танцах на льду
0

Мария Тали и Лафорнара, Подгайная и Коваль, Фраджи и Фурно, Гримм и Савицкий вышли в финал юниорского Гран-при в танцах на льду

Определились участники финала Гран-при среди юниоров в танцах на льду.

Заключительные соревнования пройдут с 5 по 8 декабря во французском Гренобле.

Финал Гран-при среди юниоров

Танцы на льду

Участники

Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 30 очков за этапы Гран-при

Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 28

Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 28

Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) – 28

Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 26

Эллиана Пил – Итан Пил (США) – 26

Запасные

Кэролайн Маллен – Брендан Маллен (США) – 24

Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 24

Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 22

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ISU
танцы на льду
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
logoсборная Франции
logoсборная США
logoсборная Германии
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Украины
logoГран-при среди юниоров
Катарина Вольфкостин
Димитри Царевски
Дарья Гримм
Михаил Савицкий
Селина Фраджи
Жан-Анс Фурно
Эллиана Пил
Итан Пил
Кэролайн Маллен
Брендан Маллен
Ноэми Мария Тали
Ноа Лафорнара
Амбр Перрье-Джанезини
Самюэль Бланк-Клаперман
Ирина Подгайная
Артем Коваль
Даниил Веселухин
Хана Мария Абоян
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е
1сегодня, 07:15
Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил выиграли ритм-танец, Нгуен и Джианг – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
10 октября, 10:43
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Фраджи и Фурно – 2-е, Кэролайн и Брендан Маллен – 3-и
25 октября, 19:46
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Накаи, Такаги, Ю Сон Ким, Ван Ихань, фон Фельтен, Гургенидзе выступят с произвольными программами
98 минут назадLive
Санчес, Наката, Такахаши, Вацлавик, Яньхао Ли и Мин Гю Со вышли в финал Гран-при среди юниоров
18 минут назад
Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Петрова, Ляшенко, Лисс, Андреева, Пузанкова покажут произвольные программы
11946 минут назадLive
Фигурист Савосин: «Я Роналду на прямом эфире написал «Месси – топ». Респект Криштиану, но я за Лео»
9сегодня, 10:52
83-летняя Тамара Москвина выполнила поддержку с Александром Смирновым
50сегодня, 08:56Видео
Министр спорта ЛНР об отмене ледового шоу Навки: «Безопасность для нас на первом месте»
36сегодня, 08:37
Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е
1сегодня, 07:15
Budapest Trophy. Лью, Репонд, Скизас, Торнгрен, Кийбус выступят с короткими программами
4сегодня, 06:14
Гран-при России среди юниоров. КМС. Лазарев, Воронов, Семков, Алексахин, Колесников выступят с произвольными программами
3сегодня, 06:14
«Черная пятница – три сальхова по цене двух». Кондратюк показал, как прыгает три четверных через ойлеры
38вчера, 19:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Меренкова: «Рады бронзе, но знаем, что можем выступать гораздо лучше, катать чище, набирать больше баллов»
вчера, 16:20
Пестова о дуэте с Лагутовым: «Мы еще не такая скатанная пара. Будем работать над стабильностью, чтобы всегда быть уверенными в себе»
вчера, 15:19
Дмитрий Губерниев: «Тарасова – легенда мирового комментаторского искусства. Без ее репортажей фигурное катание стало пресным»
11вчера, 15:11
Илья Макаров: «Не самая легкая подготовка была к этапам. Очень много работали для этого, усердно тренировались»
вчера, 13:59
Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил выиграли ритм-танец, Нгуен и Джианг – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
10 октября, 10:43
Соуза-Кордейру о работе тренером в Турции: «Дисциплина как таковая отсутствует. Приходилось объяснять людям, что на тренировки нужно регулярно ходить»
18 октября, 07:37
Дарья Садкова: «Интересно попробовать себя в роли тренера. И хотелось бы получить образование в сфере бизнес-управления»
8 октября, 07:18
Ледовое шоу в честь юбилея Евгении Медведевой пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене»
577 октября, 15:00Реклама
Тарасова о Денисе Тене: «Мы были очень близки, любимый мой ученик. Такой был умный и тонкий мальчик»
76 октября, 13:18
Варламов о падении Курносенко в произвольном танце: «Травма дала о себе знать в самый неподходящий момент. У Вари были небольшие проблемы со спиной»
5 октября, 20:48