Мария Тали и Лафорнара, Подгайная и Коваль, Фраджи и Фурно, Гримм и Савицкий вышли в финал юниорского Гран-при в танцах на льду
Определились участники финала Гран-при среди юниоров в танцах на льду.
Заключительные соревнования пройдут с 5 по 8 декабря во французском Гренобле.
Финал Гран-при среди юниоров
Танцы на льду
Участники
Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 30 очков за этапы Гран-при
Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 28
Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 28
Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) – 28
Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 26
Эллиана Пил – Итан Пил (США) – 26
Запасные
Кэролайн Маллен – Брендан Маллен (США) – 24
Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 24
Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 22
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ISU
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