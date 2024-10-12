Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Уси, Китай
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Эллиана Пил – Итан Пил (США) – 160,50
2. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 154,87
3. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада) – 150,97
4. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 142,21
5. Эшли Слэттер – Атл Онгай-Перес (Великобритания) – 140,38
6. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония) – 139,97
7. Луиз Дюпре – Таори Таддеи-Дюг (Франция) – 133,59
8. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия) – 132,78
9. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия) – 128,85
10. Юй Синьи – Лю Тяньи (Китай) – 126,87
Произвольный танец
1. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 96,13
2. Эллиана Пил – Итан Пил (США) – 95,19
3. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада) – 90,42
4. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 85,63
5. Эшли Слэттер – Атл Онгай-Перес (Великобритания) – 84,76
6. Луиз Дюпре – Таори Таддеи-Дюг (Франция) – 82,02
7. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония) – 81,38
8. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия) – 79,05
9. Дин Синай – Чжэн Ханьчун (Китай) – 75,84
10. Инь Шаньцзе – Ян Шижуй (Китай) – 75,58
Полные результаты – здесь.
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