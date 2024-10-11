Алина Загитова: «Работа работой, а учеба по расписанию. Сегодня с самого утра была в спортивном университете»

Алина Загитова сообщила, что посетила спортивный вуз.

«Работа работой, а учеба по расписанию. Сегодня с самого утра была в спортивном университете.

А как проходит ваша пятница? Рассказывайте», – сказала олимпийская чемпионка.

Загитова является студенткой ГЦОЛИФК. Этим летом она окончила РАНХиГС по специальности «Продюсирование и культурная политика».