Алина Загитова: «Работа работой, а учеба по расписанию. Сегодня с самого утра была в спортивном университете»
Алина Загитова сообщила, что посетила спортивный вуз.
«Работа работой, а учеба по расписанию. Сегодня с самого утра была в спортивном университете.
А как проходит ваша пятница? Рассказывайте», – сказала олимпийская чемпионка.
Загитова является студенткой ГЦОЛИФК. Этим летом она окончила РАНХиГС по специальности «Продюсирование и культурная политика».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Загитовой
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости