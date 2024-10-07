Видео
29

«Самая сложная и опасная съемка на моем опыте». Загитова показала видео с автомобилями на льду

Алина Загитова выложила видео с автомобилями на ледовом катке.

«Самая сложная и опасная съемка на моем опыте🎥», – написала олимпийская чемпионка. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Загитовой
logoсборная России
видео
женское катание
logoАлина Загитова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Загитова, Легков, Ромашина и другие спортсмены поздравили Путина с днем рождения
72сегодня, 07:56Видео
Алина Загитова: «У меня случилось выгорание. В эти моменты самое важное – заземлиться, понять, что хочет твое тело, прислушаться и разрешить себе отдохнуть»
20826 сентября, 08:06
Алина Загитова: «Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает, мне безумно приятно. Я все читаю, все вижу, поэтому – люблю»
12824 сентября, 15:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами соревнований, инсайды, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 16:45
Николай Морошкин: «Гуменник тренируется, готовится к своим соревнованиям. Да, с небольшой задержкой, но сейчас все хорошо»
3сегодня, 16:35
Медведева о «Ледниковом периоде»: «Выбор ведущих — это прерогатива канала. Нет такого, что кто-то кого-то меняет. Каждый сезон отличается от предыдущего»
33сегодня, 16:12
Авербух о том, почему Загитовой не будет в «Ледниковом периоде»: «У нас постоянная ротация ведущих»
96сегодня, 15:25
Дарио Чиризано: «Я с самого начала совершенно не хотел уезжать из России. После того, как не сложилось с Цимловой, у меня не было желания оставаться в Европе»
28сегодня, 13:58
Туктамышева, Морозов, Евгения Тарасова, Соловьев, Маринин и Тотьмянина примут участие в новом «Ледниковом периоде»
14сегодня, 13:46
«Предложение Валиевой поступило. Но они пока ответили «мы подождем». Авербух о «Ледниковом периоде»
18сегодня, 13:36
«Мы с Дарио – две души, которые зарождаются, познают мир. Стараемся донести, что любовь способна разбить все преграды». Пасечник об идее программы с Чиризано
31сегодня, 13:23
Стилист Ольга Ким: «Уверена, Трусовой прекрасно подойдет каре. У Саши органично сложены пропорции лица»
9сегодня, 13:16
Илья Авербух: «Щербакова на 99% примет участие в «Ледниковом периоде». Сейчас идет финал переговоров»
44сегодня, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
Ледовое шоу в честь юбилея Евгении Медведевой пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене»
13сегодня, 15:00Реклама
Тарасова о Денисе Тене: «Мы были очень близки, любимый мой ученик. Такой был умный и тонкий мальчик»
5вчера, 13:18
Варламов о падении Курносенко в произвольном танце: «Травма дала о себе знать в самый неподходящий момент. У Вари были небольшие проблемы со спиной»
5 октября, 20:48
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Фраджи и Фурно – 2-е, Кэролайн и Брендан Маллен – 3-и
25 октября, 19:46
Глеб Лутфуллин: «Полностью отказался от «Макдональдса» – намного легче стало прыгать и кататься. Лучше татарскую кухню есть»
235 октября, 19:45
Людмила Фурсова: «Буду стараться хорошо выступить на следующих соревнованиях. Цель – отобраться на чемпионат России и Спартакиаду»
5 октября, 18:54
Кшецкая о работе с Татауровым: «Стала более открыто кататься, у меня нет глаз в пол. Вторая оценка стала намного лучше»
25 октября, 15:13
Самсонов после четвертого места на чемпионате Москвы: «Я устал...»
305 октября, 09:13Фото
Роман Костомаров: «Наши паралимпийцы всегда показывают отличные результаты. Ограничения по отношению ко всем нашим спортсменам несправедливы»
4 октября, 18:37
Угожаев о короткой программе: «Представляю себя человеком с улицы, которому очень тяжело, но он, несмотря ни на что, идет к своей цели»
4 октября, 16:52