Косторная о болезни: «Произошедшее никак не влияет на наши планы по продолжению карьеры. Мы обязательно вернемся»

Алена Косторная сообщила, что планирует вернуться к соревнованиям.

Косторная выступает в паре с Георгием Куницей, сейчас они взяли паузу в соревновательной карьере. Фигуристка сообщала, что перенесла тяжелую пневмонию и ей необходимо восстановиться.

Накануне Евгений Плющенко объявил о наборе спортсменов в группу Косторной и Куницы.

«Сейчас сложилось так, но это не значит, что нужно опускать руки, надо двигаться вперед. Но произошедшее никак не влияет на наши планы по продолжению карьеры, мы обязательно вернемся.

Рады стать частью команды Евгения Викторовича, который делает все для развития своих спортсменов. Мы приняли решение на то время, пока у нас нет возможности тренироваться в полную силу из-за моего восстановления после болезни, поработать тренерами.

Будем передавать свои опыт и знания. За последние два года мы действительно научились быть тренерами, знаем, что такое писать планы, разбирать и дозировать нагрузки, ставить базу, создавать программы, работать с разными спортсменами, находить к каждому подход», – сказала чемпионка Европы в женском одиночном катании.

У Косторной ни одного полноценного сезона за карьеру – срывается уже шестой! Ну как так?