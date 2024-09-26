Алена Леонова: «Слышала много комментариев, что есть надежда на допуск россиян в этом сезоне. Будем надеяться на лучшее»
Алена Леонова высказалась о том, что совет ISU рассмотрит вопрос допуска россиян.
Заседание совета пройдет 27-28 сентября. По данным «Р-Спорта», ожидается, что в случае положительного решения российские спортсмены смогут соревноваться на международной арене со следующего сезона.
«Радостное событие, буду надеяться на самое лучшее. Много слышала комментариев на эту тему, что есть надежда на допуск в этом сезоне.
Буду очень рада. Пускай все сложится в нашу пользу», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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