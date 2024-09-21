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  • Минерва Фабьен Хазе: «Этот год был значил для Володина. Для него было важно доказать, что он не второсортный парник из России, а классный фигурист»
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Минерва Фабьен Хазе: «Этот год был значил для Володина. Для него было важно доказать, что он не второсортный парник из России, а классный фигурист»

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин рассказали о прогрессе своей пары.

Слова фигуристов передает корреспондент Sports Майя Багрянцева.

Пара представляет сборную Германии. Володин до 2023 года выступал за Россию.

«Мы уже год катаемся вместе, и, мне кажется, мы оба с Никитой стали более уверенными в себе. Он вообще невероятно надежный и спокойный партнер – как скала. Это сильно помогает мне успокоиться и сфокусироваться на прокате.

Мне кажется, этот год много значил и для Никиты. Для него было очень важно показать миру, на что он способен – и доказать, что он не второсортный парник из России, а классный фигурист», – сказала Хазе.

«Мы действительно уже гораздо лучше чувствуем друг друга, а для спортивной пары это очень важно.

Мне кажется, мы выросли в профессиональном плане – и тут уже заметен чисто немецкий подход: работа по четкому плану, без опозданий на тренировки и с полной концентрацией», – добавил Володин.

«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная Германии
пары
Никита Володин
Минерва Фабьен Хазе
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