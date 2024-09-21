Минерва Фабьен Хазе: «Этот год был значил для Володина. Для него было важно доказать, что он не второсортный парник из России, а классный фигурист»
Слова фигуристов передает корреспондент Sports Майя Багрянцева.
Пара представляет сборную Германии. Володин до 2023 года выступал за Россию.
«Мы уже год катаемся вместе, и, мне кажется, мы оба с Никитой стали более уверенными в себе. Он вообще невероятно надежный и спокойный партнер – как скала. Это сильно помогает мне успокоиться и сфокусироваться на прокате.
Мне кажется, этот год много значил и для Никиты. Для него было очень важно показать миру, на что он способен – и доказать, что он не второсортный парник из России, а классный фигурист», – сказала Хазе.
«Мы действительно уже гораздо лучше чувствуем друг друга, а для спортивной пары это очень важно.
Мне кажется, мы выросли в профессиональном плане – и тут уже заметен чисто немецкий подход: работа по четкому плану, без опозданий на тренировки и с полной концентрацией», – добавил Володин.
«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно
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