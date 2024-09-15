Камила Валиева выступит в шоу Ирины Слуцкой «Гордость великой России» в Краснодаре

Камила Валиева примет участие в ледовом шоу Ирины Слуцкой.

Шоу «Гордость великой России» пройдет 19 октября в Краснодаре.

Также заявлено участие чемпионки Европы Софьи Самодуровой и двукратного призера ЧМ в парном катании Юко Кавагути.

Трейлер шоу опубликован в фан-группе Валиевой.