Акатьева о «Юбилейном»: «Я много ностальгирую и вспомнила, что последний раз соревновалась тут. Придает сил, что все вернулось на те же места»

Фигуристка Софья Акатьева поделилась впечатлениями после возвращения на лед.

Сегодня Акатьева выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон она пропустила из-за травмы.

«Я безумно соскучилась, очень счастлива, что я сегодня здесь. Мне очень понравилось катать, получила наслаждение от такой атмосферы – очень тепло принимали, это прям вау. Это то, ради чего стоит возвращаться на лед.

Я много ностальгирую и вспомнила, что последний раз соревновалась тут. Придает сил, что все вернулось на те же места – очень классно», – сказала Акатьева в эфире Первого канала.

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