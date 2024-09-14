Акатьева о «Юбилейном»: «Я много ностальгирую и вспомнила, что последний раз соревновалась тут. Придает сил, что все вернулось на те же места»
Фигуристка Софья Акатьева поделилась впечатлениями после возвращения на лед.
Сегодня Акатьева выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон она пропустила из-за травмы.
«Я безумно соскучилась, очень счастлива, что я сегодня здесь. Мне очень понравилось катать, получила наслаждение от такой атмосферы – очень тепло принимали, это прям вау. Это то, ради чего стоит возвращаться на лед.
Я много ностальгирую и вспомнила, что последний раз соревновалась тут. Придает сил, что все вернулось на те же места – очень классно», – сказала Акатьева в эфире Первого канала.
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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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