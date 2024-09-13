«Ваш огромный вклад в развитие традиций отечественной школы фигурного катания достоин самого глубокого признания». Путин поздравил Роднину с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем Ирину Роднину.

Сегодня трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию исполнилось 75 лет.

Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемая Ирина Константиновна! Поздравляю Вас с юбилейным днем рождения. Ваши олимпийские триумфы, огромный вклад в развитие замечательных, победных традиций отечественной школы фигурного катания достойны самого глубокого признания.

Отрадно, что и после завершения блестящей спортивной карьеры Вы активно трудитесь, участвуете в значимой законотворческой деятельности, в реализации востребованных общественных, просветительских инициатив, направленных на продвижение массового спорта», – говорится в телеграмме.