Роман Костомаров: «Есть планы, связанные с телевидением. Говорить о них пока рано»
Роман Костомаров рассказал о планах на ближайшее будущее
Фигурист накануне поучаствовал в благотворительном футбольном матче в Москве, вырученные средства от которого были направлены подопечным Фонда Константина Хабенского. Костомаров вышел на игру с протезами на ногах.
«Есть некие планы до конца года, но о них говорить пока рано. С чем связано? С телевидением», – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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