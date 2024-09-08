Роман Костомаров: «Есть планы, связанные с телевидением. Говорить о них пока рано»

Роман Костомаров рассказал о планах на ближайшее будущее

Фигурист накануне поучаствовал в благотворительном футбольном матче в Москве, вырученные средства от которого были направлены подопечным Фонда Константина Хабенского. Костомаров вышел на игру с протезами на ногах.

«Есть некие планы до конца года, но о них говорить пока рано. С чем связано? С телевидением», – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду.