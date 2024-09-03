София Сарновская: «В сезоне в произвольной программе будут усложнения, планирую вставить ультра-си»
Фигуристка София Сарновская рассказала о планах на сезон
«Мы много раз накатывали программы, отрабатывали прыжки, связки, вращения, дорожки. Мы поменяли обе программы, идея короткой программы была у Евгения Викторовича Плющенко еще три года назад, в итоге мы ее сейчас воплотили.
В произвольной программе мне очень понравилась музыка из фильма, мне ее компоновали несколько раз, с четвертого раза добились того результата, который нам понравился. Постановщик программ – Дмитрий Михайлов.
В сезоне в произвольной программе будут усложнения, планирую вставить ультра-си. Настроение на сезон боевое, у меня хороший настрой, готова к сезону», – сказала 12-летняя спортсменка.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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