Софья Акатьева выступила с показательными номерами под песни «Моя Мишель» на презентации состава хоккейного «Авангарда»
Софья Акатьева представила два новых показательных номера
Фигуристка выступила в Омске на презентации нового состава хоккейного клуба «Авангард».
Акатьева каталась под песни группы «Моя Мишель» – «Снегири» и «Ветер меняет направление».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Невская фигурка»
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