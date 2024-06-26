Роман Савосин: «Не хотелось бы идти в тренерскую карьеру – там рутина и график. Лучше что-то более творческое. Например, журналистика»
Фигурист Роман Савосин не хочет становиться тренером после завершения карьеры.
«Очень не люблю рутину, которая сейчас в спортивной карьере, когда катаюсь сам. Для меня мои тренировки — рутина, тяжело морально.
Когда ты переходишь в тренерство, тренируешь кого-то другого, разницы нет — та же рутина, график, хочется этого как-то избежать, если будет такая возможность. Поэтому не хотелось бы идти в тренерскую карьеру. Лучше что-то более творческое. Например, журналистика.
Эта сфера мне очень нравится, она интересна и даже с одним фигуристом планируем интервью на моем ютуб-канале выпустить. Пока не раскрою, с кем (смеется), но есть планы. И формат интересный.
Если бы была возможность любого человека проинтервьюировать, это был бы Игорь Акинфеев. Он — легенда ЦСКА, я бы с ним пообщался», – рассказал Савосин.
А тренером действительно надо РАБОТАТЬ. Кстати, в настоящей журналистике тоже... Но ведь речь не об этом?
Неожиданное признание от Савосина, и в этом больше цинизма, чем честности.
Но , Рома …. Опять блог ! Столько фигуристов - « журналистов « развелось , скоро придется друг у друга интервью брать .
И причем здесь журналистика ?
В ФК если не блогер, то депутат.
По поводу международки очень реалистичный взгляд.
А вообще, ждём на льду в следующем сезоне.