Роман Савосин: «Не хотелось бы идти в тренерскую карьеру – там рутина и график. Лучше что-то более творческое. Например, журналистика»

Фигурист Роман Савосин не хочет становиться тренером после завершения карьеры.

«Очень не люблю рутину, которая сейчас в спортивной карьере, когда катаюсь сам. Для меня мои тренировки — рутина, тяжело морально.

Когда ты переходишь в тренерство, тренируешь кого-то другого, разницы нет — та же рутина, график, хочется этого как-то избежать, если будет такая возможность. Поэтому не хотелось бы идти в тренерскую карьеру. Лучше что-то более творческое. Например, журналистика.

Эта сфера мне очень нравится, она интересна и даже с одним фигуристом планируем интервью на моем ютуб-канале выпустить. Пока не раскрою, с кем (смеется), но есть планы. И формат интересный.

Если бы была возможность любого человека проинтервьюировать, это был бы Игорь Акинфеев. Он — легенда ЦСКА, я бы с ним пообщался», – рассказал .