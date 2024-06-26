Роман Савосин: «Не хотелось бы идти в тренерскую карьеру – там рутина и график. Лучше что-то более творческое. Например, журналистика»

Теги Игорь Акинфеев сборная России мужское катание Роман Савосин Фигурное катание

Фигурист Роман Савосин не хочет становиться тренером после завершения карьеры.

«Очень не люблю рутину, которая сейчас в спортивной карьере, когда катаюсь сам. Для меня мои тренировки — рутина, тяжело морально.

Когда ты переходишь в тренерство, тренируешь кого-то другого, разницы нет — та же рутина, график, хочется этого как-то избежать, если будет такая возможность. Поэтому не хотелось бы идти в тренерскую карьеру. Лучше что-то более творческое. Например, журналистика.

Эта сфера мне очень нравится, она интересна и даже с одним фигуристом планируем интервью на моем ютуб-канале выпустить. Пока не раскрою, с кем (смеется), но есть планы. И формат интересный.

Если бы была возможность любого человека проинтервьюировать, это был бы Игорь Акинфеев. Он — легенда ЦСКА, я бы с ним пообщался», – рассказал Савосин.

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15 комментариев
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Я так понимаю, под журналистикой большинство фигуристов понимают возможность вести интернет-блог, канал, какая разница, и получать прибыль с рекламы.
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О боже, ещё один журналист))
А тренером действительно надо РАБОТАТЬ. Кстати, в настоящей журналистике тоже... Но ведь речь не об этом?

Неожиданное признание от Савосина, и в этом больше цинизма, чем честности.
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Журналисты среди фигуристов, как грибы растут. Конечно, не царское это дело, детишек тренировать.
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Одни журналисты, никто на завод не хочет.
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Рома мне очень нравится , его выступления всегда интересны , оригинальны и индивидуальны .
Но , Рома …. Опять блог ! Столько фигуристов - « журналистов « развелось , скоро придется друг у друга интервью брать .
И причем здесь журналистика ?
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Ответ Arraches
Рома мне очень нравится , его выступления всегда интересны , оригинальны и индивидуальны . Но , Рома …. Опять блог ! Столько фигуристов - « журналистов « развелось , скоро придется друг у друга интервью брать . И причем здесь журналистика ?
Так они уже все друг к другу переходили на интервью. И смотрят сами и лайки ставят, видимо
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Ну хоть кто-то сказал честно, в тренеры не хочу, там надо работать. Но диплом берут все, кому дают, а многие еще и в магистратуру метят.
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Рома, на свете есть великое множество профессий кроме тренерства и журналистики.
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Нет ничего более тупого, чем т.н. "журналистика" в формате интервью друг у друга. Ходят по кругу - одни дают интервью, другие берут, потом меняются. Смысла в этом - ноль. Рома, лучше займись нормальным делом. Плодить пустоту и без тебя стоит целая очередь.
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Ответ papadok
Я так понимаю, под журналистикой большинство фигуристов понимают возможность вести интернет-блог, канал, какая разница, и получать прибыль с рекламы.
Но для этого надо какую-то медийность иметь в спорте или как-то иначе раскрутить канал, чего у Савосина вроде бы не наблюдается
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У Ромы такой яркий темперамент, думаю, журналистика ему и правда подойдӗт. Я бы на него ещӗ в кино посмотрела.
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И снова журналистика и интервью, да, пахать на льду, конечно, труднее, почему журналистику путают с блогерством...
В ФК если не блогер, то депутат.
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Рому интересно послушать будет. Пусть всё сложится.
По поводу международки очень реалистичный взгляд.
А вообще, ждём на льду в следующем сезоне.
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Ответ Olga.t
О боже, ещё один журналист)) А тренером действительно надо РАБОТАТЬ. Кстати, в настоящей журналистике тоже... Но ведь речь не об этом? Неожиданное признание от Савосина, и в этом больше цинизма, чем честности.
Цинизм? Слово не подходит, просто зумеры не очень любят напрягаться. Удивило, что спортсмены такие же, хотя вроде с детства приучены упахиваться
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