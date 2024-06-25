Алина Загитова: «Для меня очень интересно все, что связано с маркетингом. Я люблю людей, создавать что-то новое, креативить и необычно это преподносить»
Алина Загитова рассказала, как ей удалось совмещать учебу и спорт.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию на отлично защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».
О совмещении тренировок и обучения
«Баланс между тренировками и учебой найти очень легко – главное стремиться к своей цели и правильно распределить время. Я бы посоветовала не сдаваться, когда кажется, что сил не хватает. И обязательно делайте себе расписание на неделю».
О том, как смогла мотивировать себя и сохранять концентрацию
«Четкое расписание дня, которое я составляла себе на неделю вперед, помогало ничего не упустить на протяжении всего периода обучения. Также я считаю, что для продуктивности необходимо не забывать качественно поесть для восполнения энергии».
О планах после защиты диплома
«Не хочу раскрывать все секреты, думаю, поделюсь этим позже. Но на достигнутом я не остановлюсь, планирую поступать в магистратуру!»
О том, что посоветовала бы начинающим студентам
«Не сдавайтесь, помимо обучения самостоятельно изучайте темы и не бойтесь действовать! Для себя я поняла, что когда ты испытываешь интерес к том, что изучаешь, то все обязательно получится!»
О главных уроках, которые вынесла из обучения
«В Академии было очень интересно слушать лекции. Преподаватели программы, на которой я училась, «Продюсирование и культурная политика», доходчиво объясняют темы, а это имеет важное значение для усвоения информации. Они отзывчивые и внимательные. Видно, что ценят своих студентов и стараются для них. Так как я занимаюсь спортом, мое обучение только подтвердило то, что наличие дисциплины в жизни очень важно».
О самых интересных и полезных предметах
«Все, что связано с маркетингом – для меня очень интересно. Я люблю людей, люблю создавать что-то новое, креативить и необычно это преподносить. Полученные знания обязательно мне понадобятся».
- душ, завтрак
- самосовершенствование
- самосовершенствование
- ноготочки
- обед
- интервью
- самосовершенствование
- самосовершенствование
- ужин
- сон
Батюшка в ужасе хватается за голову - " Замуж дуру, срочно замуж !!! "
Конечно, легко. Достаточно просто не ходить в вуз, и всё - баланс найден))
Ну, когда Вас держат за идиота, Вам приятно? Вряд ли.
Поэтому ангажированность и ненависть тут вообще ни при чём.
Просто берега-то надо знать.
В истину - теперь точно готова поступать в магистратуру🙉
Возможно они не продумали что этот пост увидят не как обычно три человека, а целая толпа троллей, обожающих эксклюзивовную Алиночку. 😁
нет просто показываю
красивое…
------
Видать, всë-таки общалась с однокурсниками.