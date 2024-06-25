Алина Загитова: «Для меня очень интересно все, что связано с маркетингом. Я люблю людей, создавать что-то новое, креативить и необычно это преподносить»

Алина Загитова рассказала, как ей удалось совмещать учебу и спорт.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию на отлично защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».

О совмещении тренировок и обучения

«Баланс между тренировками и учебой найти очень легко – главное стремиться к своей цели и правильно распределить время. Я бы посоветовала не сдаваться, когда кажется, что сил не хватает. И обязательно делайте себе расписание на неделю».

О том, как смогла мотивировать себя и сохранять концентрацию

«Четкое расписание дня, которое я составляла себе на неделю вперед, помогало ничего не упустить на протяжении всего периода обучения. Также я считаю, что для продуктивности необходимо не забывать качественно поесть для восполнения энергии».

О планах после защиты диплома

«Не хочу раскрывать все секреты, думаю, поделюсь этим позже. Но на достигнутом я не остановлюсь, планирую поступать в магистратуру!»

О том, что посоветовала бы начинающим студентам

«Не сдавайтесь, помимо обучения самостоятельно изучайте темы и не бойтесь действовать! Для себя я поняла, что когда ты испытываешь интерес к том, что изучаешь, то все обязательно получится!»

О главных уроках, которые вынесла из обучения

«В Академии было очень интересно слушать лекции. Преподаватели программы, на которой я училась, «Продюсирование и культурная политика», доходчиво объясняют темы, а это имеет важное значение для усвоения информации. Они отзывчивые и внимательные. Видно, что ценят своих студентов и стараются для них. Так как я занимаюсь спортом, мое обучение только подтвердило то, что наличие дисциплины в жизни очень важно».

О самых интересных и полезных предметах

«Все, что связано с маркетингом – для меня очень интересно. Я люблю людей, люблю создавать что-то новое, креативить и необычно это преподносить. Полученные знания обязательно мне понадобятся».