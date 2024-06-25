Алина Загитова: «Для меня очень интересно все, что связано с маркетингом. Я люблю людей, создавать что-то новое, креативить и необычно это преподносить»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, как ей удалось совмещать учебу и спорт.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию на отлично защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».

О совмещении тренировок и обучения

«Баланс между тренировками и учебой найти очень легко – главное стремиться к своей цели и правильно распределить время. Я бы посоветовала не сдаваться, когда кажется, что сил не хватает. И обязательно делайте себе расписание на неделю».

О том, как смогла мотивировать себя и сохранять концентрацию

«Четкое расписание дня, которое я составляла себе на неделю вперед, помогало ничего не упустить на протяжении всего периода обучения. Также я считаю, что для продуктивности необходимо не забывать качественно поесть для восполнения энергии».

О планах после защиты диплома

«Не хочу раскрывать все секреты, думаю, поделюсь этим позже. Но на достигнутом я не остановлюсь, планирую поступать в магистратуру!»

О том, что посоветовала бы начинающим студентам

«Не сдавайтесь, помимо обучения самостоятельно изучайте темы и не бойтесь действовать! Для себя я поняла, что когда ты испытываешь интерес к том, что изучаешь, то все обязательно получится!»

О главных уроках, которые вынесла из обучения

«В Академии было очень интересно слушать лекции. Преподаватели программы, на которой я училась, «Продюсирование и культурная политика», доходчиво объясняют темы, а это имеет важное значение для усвоения информации. Они отзывчивые и внимательные. Видно, что ценят своих студентов и стараются для них. Так как я занимаюсь спортом, мое обучение только подтвердило то, что наличие дисциплины в жизни очень важно».

О самых интересных и полезных предметах

«Все, что связано с маркетингом – для меня очень интересно. Я люблю людей, люблю создавать что-то новое, креативить и необычно это преподносить. Полученные знания обязательно мне понадобятся».

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39 комментариев
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Расписание Алиночки:
- душ, завтрак
- самосовершенствование
- самосовершенствование
- ноготочки
- обед
- интервью
- самосовершенствование
- самосовершенствование
- ужин
- сон
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-15
+30
Читаю опусы экс-фигуристочек и вспоминается старый анекдот - "Симпатичная скромная девица подходит в храме к батюшке -" Батюшка, как вы понимаете концепцию протоиерея Феофана о социально-патриархальном единении душ с Господом на основании религиозных воззрений русской православной епархии в Париже? "
Батюшка в ужасе хватается за голову - " Замуж дуру, срочно замуж !!! "
+30
-10
+20
Под этим постом в телеге рангхис уже 7К ржущих смайлов, и только 3К сердечек. 😁
+18
-2
+16
"Баланс между тренировками и учебой найти очень легко – главное стремиться к своей цели и правильно распределить время"

Конечно, легко. Достаточно просто не ходить в вуз, и всё - баланс найден))
+22
-8
+14
Мне кажется, что Алину похитили инопланетяне, прислали ее сгенерированную модель и теперь ржут над нами. Это не девочка, которая выиграла ОИ в Пхенчхане.
+13
0
+13
Похоже, у Алиночки появился свой спичрайтер))
+20
-7
+13
Ответ Roman Roman
Комментарий скрыт
Этот человек пускает пыль в глаза. С каждым разом это становится всё очевиднее.
Ну, когда Вас держат за идиота, Вам приятно? Вряд ли.
Поэтому ангажированность и ненависть тут вообще ни при чём.
Просто берега-то надо знать.
+12
0
+12
да спросите ее что-нибудь по матчасти, она сразу поплывет, не наработала она на диплом, халявщица
+13
-1
+12
Мне одному кажется что Алины стало слишком много!🤫
+16
-5
+11
Ответ Enchanter WIZZARD
Мне очень интересно или Меня интересует, а не "Для меня очень интересно"🤦
Ну так отличница же))) Преподаватели не зря апплодировали)
+14
-3
+11
невероятно убогое вью, в котором дева ничего толкового и конкретного не сказала, кроме того, что надо составлять недельное расписание и вовремя питаться. и вот это всё зачем-то публикуют на оф. странице РАНХиГС. похвастаться хотели, что у них целая оличемпионка училась? жаль, ничему её особо не научили.
+15
-4
+11
Мне очень интересно или Меня интересует, а не "Для меня очень интересно"🤦
+19
-8
+11
Загитовой для начала бы научиться отвечать на вопросы, которые ей задают люди с микрофоном, а не выдавать, пока не забыла, то, что она выучила с пиарщиками.
+14
-3
+11
Ответ Сергей Жарковский
Мне одному кажется что Алины стало слишком много!🤫
КАжется уже перебор статей про АЗ Одна болтовня от ее спичрайтера
+10
-1
+9
смешнее всего про магистратуру и про любовь к людям. С первым все понятно, а вот насчёт второго были инсайды с премии муз тв, что загитова истерила и кого-то из визажистов до слез довела. Ну, ещё своих юных поклонников отпихивала от себя. точно любовь к людям.
+10
-1
+9
Много шума из ничего и внимания для кого ?...
+7
-1
+6
Это и есть ЭКСКЛЮЗИВОВ?)
+10
-4
+6
…изучайте темЫ…🙈🤦‍♀️
В истину - теперь точно готова поступать в магистратуру🙉
+4
0
+4
Ответ sabina_katarina
невероятно убогое вью, в котором дева ничего толкового и конкретного не сказала, кроме того, что надо составлять недельное расписание и вовремя питаться. и вот это всё зачем-то публикуют на оф. странице РАНХиГС. похвастаться хотели, что у них целая оличемпионка училась? жаль, ничему её особо не научили.
Ну им же надо было что-то выложить от этой знаменитости, людям дали задание, они исполнили. Убого, да, ну а что поделать если такая звезда.
Возможно они не продумали что этот пост увидят не как обычно три человека, а целая толпа троллей, обожающих эксклюзивовную Алиночку. 😁
+4
0
+4
Алиночка прям мастер на все руки! Спасибо природе, что ждала нам такую Алиночку, спасительницу человечества!!
+11
-7
+4
Всегда смешат люди, рассказывающие про успешный успех и совершенно забывающие о том, что у них везде и всюду свои помощники, менеджеры, которые и пост напишут, и документы в аэропорт подвезут и зонтик над вами подержат...
+4
-1
+3
Ответ Olga.t
Похоже, у Алиночки появился свой спичрайтер))
Окно в европу
+5
-2
+3
…изучайте темЫ…🙈🤦‍♀️
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
Расписание Алиночки: - душ, завтрак - самосовершенствование - самосовершенствование - ноготочки - обед - интервью - самосовершенствование - самосовершенствование - ужин - сон
В точку. Только завтрак, обед, ужин заменить на "качественно поесть"
+4
-1
+3
Ыыы...
+3
-1
+2
Ответ fewral
Это и есть ЭКСКЛЮЗИВОВ?)
вы продоёте эксклюзивов?
нет просто показываю
красивое…
+4
-2
+2
Эту академию сжечь, как календарь из смотровой профессора Преображенского
+13
-11
+2
Ответ Ебздрогыч
Расписание Алиночки: - душ, завтрак - самосовершенствование - самосовершенствование - ноготочки - обед - интервью - самосовершенствование - самосовершенствование - ужин - сон
Забыли добавить кринж
+1
0
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"В Академии было очень интересно слушать лекции"
------
Видать, всë-таки общалась с однокурсниками.
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Ответ закрыт по беспределу
"В Академии было очень интересно слушать лекции" ------ Видать, всë-таки общалась с однокурсниками.
Может она посещала универ в качестве слушательницы
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