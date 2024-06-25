Алина Загитова: «Моя жизнь – это постоянное стремление к самосовершенствованию и раскрытию новых талантов»
Алина Загитова назвала свою жизнь стремлением к раскрытию новых талантов.
25 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию объявила о создании официального сообщества «ВКонтакте». Первый пост был опубликован 20 июня.
«Дорогие друзья!
Приветствую вас в моем официальном сообществе, где каждый найдет вдохновение и поддержку для своих творческих начинаний. Меня зовут Алина Загитова!
Моя жизнь наполнена разнообразием и достижениями не только в спорте, но и в творчестве. Как олимпийская чемпионка по фигурному катанию, я посвятила себя искусству катания на льду с самого детства. Мои победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы стали результатом неутомимого труда, стойкости и страсти к спорту.
Однако мое творчество не ограничивается только фигурным катанием. Я также увлекаюсь музыкой, литературой и искусством. Моя жизнь – это постоянное стремление к самосовершенствованию и раскрытию новых талантов. Я верю, что каждый из нас способен достичь выдающихся результатов в любой сфере жизни, если в сердце горит пламя страсти и мечты.
В нашем сообществе мы будем делиться не только спортивными достижениями, но и творческими идеями, эксклюзивными новостями и вдохновляющими историями успеха. Здесь каждый найдет поддержку и понимание, сможет обрести новых друзей и единомышленников.
Добро пожаловать в наш уютный уголок, где царит атмосфера вдохновения, творчества и позитива. Давайте вместе создадим что-то по-настоящему удивительное!
С любовью, Алина Загитова 🤍», – написала фигуристка в первой публикации сообщества.
Теперь мы знаем, что среди прочего Алина увлекается ЛИТЕРАТУРОЙ!
Блин, задайте ей пару-тройку вопросов по литературе, хотя бы по школьной программе - знатно поржем!
- да, особенно греФневую
Т.е. скорее всего все эти восхваления себе Алиночка написала сама, а потом кто-то владеющий русским языком переписал ее текст в читаемые словоформы. 😌😁
1. Была Алина музыкантом,
Алина песни пела нам.
2. Была Алина дипломатом,
Беседы "важные" вела.
3. Была Алина инженером...
4. Была Алина журналистом...
5. Была Алина и ведущей...
Это Загитова-то, которая явно кроме комментов о себе в соцсетях ничего не читающая?
что работа над всеми провальными спектаклями,
начинается с репетиции выхода труппы на поклоны на "бис"...
От улыбки до жестов выше всяких похвал.
Ах какое блаженство, ах какое блаженство.
Знать, что я совершенство, знать, что я идеал"...
( Мэри Поппинс .)
Студентку забыли...