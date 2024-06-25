Алина Загитова: «Моя жизнь – это постоянное стремление к самосовершенствованию и раскрытию новых талантов»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова назвала свою жизнь стремлением к раскрытию новых талантов.

25 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию объявила о создании официального сообщества «ВКонтакте». Первый пост был опубликован 20 июня.

«Дорогие друзья!

Приветствую вас в моем официальном сообществе, где каждый найдет вдохновение и поддержку для своих творческих начинаний. Меня зовут Алина Загитова!

Моя жизнь наполнена разнообразием и достижениями не только в спорте, но и в творчестве. Как олимпийская чемпионка по фигурному катанию, я посвятила себя искусству катания на льду с самого детства. Мои победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы стали результатом неутомимого труда, стойкости и страсти к спорту.

Однако мое творчество не ограничивается только фигурным катанием. Я также увлекаюсь музыкой, литературой и искусством. Моя жизнь – это постоянное стремление к самосовершенствованию и раскрытию новых талантов. Я верю, что каждый из нас способен достичь выдающихся результатов в любой сфере жизни, если в сердце горит пламя страсти и мечты.

В нашем сообществе мы будем делиться не только спортивными достижениями, но и творческими идеями, эксклюзивными новостями и вдохновляющими историями успеха. Здесь каждый найдет поддержку и понимание, сможет обрести новых друзей и единомышленников.

Добро пожаловать в наш уютный уголок, где царит атмосфера вдохновения, творчества и позитива. Давайте вместе создадим что-то по-настоящему удивительное!

С любовью, Алина Загитова 🤍», – написала фигуристка в первой публикации сообщества.

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63 комментария
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Это кто же такой восхитительный панегирик написал?)))
Теперь мы знаем, что среди прочего Алина увлекается ЛИТЕРАТУРОЙ!
+56
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Ответ Olga.t
Это кто же такой восхитительный панегирик написал?))) Теперь мы знаем, что среди прочего Алина увлекается ЛИТЕРАТУРОЙ!
вчера читала таких писателей как Инстаграм, Телеграм. ТикТок тоже неплохо пишет. Фейсбук норм, но много букв, все не осилила.
+44
-5
+39
Кто Загитовой писал про увлечение литературой?
+36
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+33
Я также увлекаюсь музыкой, литературой и искусством.

Блин, задайте ей пару-тройку вопросов по литературе, хотя бы по школьной программе - знатно поржем!
+41
-8
+33
Вот бы поинтересоваться у Загитовой о ее любимых книгах и авторах. Журналисты, мотайте на ус для следующих интервью! Тема увлечения Алины литературой должна быть раскрыта!
+28
-1
+27
Ответ EmperorNazer
Вот бы поинтересоваться у Загитовой о ее любимых книгах и авторах. Журналисты, мотайте на ус для следующих интервью! Тема увлечения Алины литературой должна быть раскрыта!
- девушка, вы любите Кафку?
- да, особенно греФневую
+29
-2
+27
Первый шаг - пополнение словарного запаса, для начала с помощью орфографического словаря.
+24
-6
+18
Что значит "увлекается литературой"? Признанный литератор и лингвист - вот так надо было
+21
-3
+18
Написано явно не Загитовой, она такими оборотами никогда в жизни еще не писала. Но грамотный и адекватный человек никогда не нальет столько запредельного слащавого елея, как в этом тесте, понимая что это будет в минус.

Т.е. скорее всего все эти восхваления себе Алиночка написала сама, а потом кто-то владеющий русским языком переписал ее текст в читаемые словоформы. 😌😁
+16
0
+16
скромность так и сквозит в этом тексте))
+20
-5
+15
Детский сад, конечно. Вся эта общественно-светская жизнь Алины. Хочется, чтобы взрлслела уже.
+20
-6
+14
Литературой? Да Алина мастер выдумывать новые слова или уже биографию пишет " Безызбежно Загитова"
+21
-7
+14
Ответ Kerghoodoo
Что значит "увлекается литературой"? Признанный литератор и лингвист - вот так надо было
Имела ввиду, что сочиняет новые слова и готовит к выпуску ,Словарь Загитовой,.
+14
-2
+12
Дайте Загитовой вслух прочитать весь этот якобы написанный самой Алиной текст. А мы посмотрим, как получится у неё!
+12
-1
+11
Для своих бабушек надо было в одноклассниках ей страничку заводить
+15
-4
+11
Понравилась фраза""увлекаюсь литературой, музыкой и искусством "... Дипломированному специалисту с красным дипломом хотелось бы шепнуть на ушко, что музыка и литература - это виды искусства, поэтому искусство через "и" от музыки и литературы - это абсурд!
+10
-1
+9
АЛИНИАДА.
1. Была Алина музыкантом,
Алина песни пела нам.
2. Была Алина дипломатом,
Беседы "важные" вела.
3. Была Алина инженером...
4. Была Алина журналистом...
5. Была Алина и ведущей...
+12
-3
+9
А как это, увлекаться литературой?
Это Загитова-то, которая явно кроме комментов о себе в соцсетях ничего не читающая?
+9
-1
+8
Однако, девушка от скромности не умрет. Какое самомнение
+8
0
+8
Ответ Olga.t
Это кто же такой восхитительный панегирик написал?))) Теперь мы знаем, что среди прочего Алина увлекается ЛИТЕРАТУРОЙ!
судя по всему, литература для Алиненка- это посты блогеров в инсте.
+7
0
+7
на театре есть такая шутка,
что работа над всеми провальными спектаклями,
начинается с репетиции выхода труппы на поклоны на "бис"...
+7
-1
+6
Самосовершенствование?
+9
-3
+6
Ответ Лариса Шевкун
Понравилась фраза""увлекаюсь литературой, музыкой и искусством "... Дипломированному специалисту с красным дипломом хотелось бы шепнуть на ушко, что музыка и литература - это виды искусства, поэтому искусство через "и" от музыки и литературы - это абсурд!
провал ее дежурного автора, тексты она давно не пишет
+5
0
+5
" Вы само совершенство, вы само совершенство.
От улыбки до жестов выше всяких похвал.
Ах какое блаженство, ах какое блаженство.
Знать, что я совершенство, знать, что я идеал"...
( Мэри Поппинс .)
+4
0
+4
Ответ Leonid73
Размах, конечно с «талантами» и «новыми пространствами», впечатляет. Но хочется, чтобы никаких небес и выси, и все были умными и здоровыми, а Алина быстрее вышла замуж и родила детей.
Тогда в ее сердце погаснет пламя страсти...
+4
0
+4
Ответ Bergkamp007
Комментарий удален модератором
Аккуратно, можно половником отхватить
+5
-1
+4
Ответ ДИОНИС
АЛИНИАДА. 1. Была Алина музыкантом, Алина песни пела нам. 2. Была Алина дипломатом, Беседы "важные" вела. 3. Была Алина инженером... 4. Была Алина журналистом... 5. Была Алина и ведущей...
Прекрасно! 🙃🙃
Студентку забыли...
+4
0
+4
Интересно, когда она уже напишет какую-нибудь книжку из любви к литературе?
+5
-1
+4
Размах, конечно с «талантами» и «новыми пространствами», впечатляет. Но хочется, чтобы никаких небес и выси, и все были умными и здоровыми, а Алина быстрее вышла замуж и родила детей.
+9
-5
+4
В этом и пробоема, там из талантов только фк
+11
-7
+4
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