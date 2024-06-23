Гончаренко об уменьшении количества прыжков в произвольной: «У многих это вызывает недоумение, непонимание. Зрители хотят смотреть на прыжки»

Теги ISU Инна Гончаренко Фигурное катание

Инна Гончаренко высказалась об уменьшении количества прыжков в произвольной программе.

ISU сократил количество прыжковых элементов с семи до шести в произвольной программе у одиночников. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27.

«Были дебаты, это не было принято единогласно, было много выступлений против. В спорте высших достижений, когда принимается некий шаг назад, не удивительно, что это вызывает недоумение, непонимание со стороны многих.

Все изменения всегда встряхивают, придется перестраивать программы, контент нужно будет продумать иначе.

Правильно, что вступят в силу нововведения только после Олимпиады. Время покажет, дало это зрелищность или нет. Зрители, приходящие на соревнования в одиночном катании, хотят смотреть на прыжки. Борьба идет каскадами, прыжками», – сказала тренер.

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2 комментария
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Конечно. Спорт должен прогрессировать, а тут делают спорт легче. Нет, Ису это прошлый век, нужны люди с прогрессивными взглядами. Могли бы женщинам разрешить четверные в кп. Мужчинам поощрять каскады и комбинации 4-4,
4а в кп без 3а, нужно расширять границы возможностей, а не вот это вот всё. Откатываемся сейчас лет на 20 лет назад, тормозим прогресс.
Если б не наши девчонки со своими четверными, жо была бы худшим видом в фк без развития за последние 20 лет Хочется чтобы хотя бы наши функционеры начали развивать фк. Хотя бы на примере того, что я предложила. Разрешить женщинам прыгать 4ые в кп. Что за глупость разрешить в пп, и не разрешить в более легкой кп?! Тоже непонятно.
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Я уж подумал, что это Михалыча прыжки заинтересовали...
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