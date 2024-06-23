Гончаренко об уменьшении количества прыжков в произвольной: «У многих это вызывает недоумение, непонимание. Зрители хотят смотреть на прыжки»

Инна Гончаренко высказалась об уменьшении количества прыжков в произвольной программе.

ISU сократил количество прыжковых элементов с семи до шести в произвольной программе у одиночников. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27.

«Были дебаты, это не было принято единогласно, было много выступлений против. В спорте высших достижений, когда принимается некий шаг назад, не удивительно, что это вызывает недоумение, непонимание со стороны многих.

Все изменения всегда встряхивают, придется перестраивать программы, контент нужно будет продумать иначе.

Правильно, что вступят в силу нововведения только после Олимпиады. Время покажет, дало это зрелищность или нет. Зрители, приходящие на соревнования в одиночном катании, хотят смотреть на прыжки. Борьба идет каскадами, прыжками», – сказала тренер.