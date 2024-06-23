Инна Гончаренко: «К выступлениям в шоу, думаю, Трусова вернется. Что касается большого спорта, здесь я затрудняюсь ответить»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Александра Трусова Фигурное катание

Инна Гончаренко высказалась о возможном возвращении Александры Трусовой в спорт.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет.

17 июня Трусова объявила о помолвке с Макаром Игнатовым.

«Нашу красотку, Сашу Трусову, поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы она оставалась такой же харизматичной, активной, необыкновенной красавицей. Чтобы сохранила свою индивидуальность. Всего самого лучшего, исполнения всех желаний.

Слышала о переменах в ее личной жизни, очень рада за нее. Счастья ей, чтобы каждый день приносил радость, удовлетворение, чтобы было полное взаимопонимание и гармония», – сказала Гончаренко.

«Дело молодое, почему нет? Сейчас у Александры еще и день рождения, ей исполняется 20 лет – это прекрасный возраст, где еще все впереди. Я знаю многих спортсменок, которым замужество не мешало.

К показательным выступлениям в шоу, думаю, она вернется, и зрители ее увидят. Что касается большого спорта, здесь я затрудняюсь ответить. Тут вопросы уже к ней, насколько она будет мотивирована, – цитирует тренера Metaratings.

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4 комментария
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А откуда она вернётся в шоу, она и так там, и вместе с женихом.
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+5
К показательным выступлениям в шоу, думаю, она вернется

Как можно вернуться к тому, от чего не уходила?)) Она же постоянно в шоу выступает. Гончаренко в параллельной реальности живёт
+4
0
+4
Хорошо сказала и хорошие пожелания. присоединяюсь.
+3
-1
+2
Какого "большого спорта"? Где они его последний раз за 2+ года видели? Клоуны.
+6
-6
0
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