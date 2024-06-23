Инна Гончаренко: «К выступлениям в шоу, думаю, Трусова вернется. Что касается большого спорта, здесь я затрудняюсь ответить»

Инна Гончаренко высказалась о возможном возвращении Александры Трусовой в спорт.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет.

17 июня Трусова объявила о помолвке с Макаром Игнатовым.

«Нашу красотку, Сашу Трусову, поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы она оставалась такой же харизматичной, активной, необыкновенной красавицей. Чтобы сохранила свою индивидуальность. Всего самого лучшего, исполнения всех желаний.

Слышала о переменах в ее личной жизни, очень рада за нее. Счастья ей, чтобы каждый день приносил радость, удовлетворение, чтобы было полное взаимопонимание и гармония», – сказала Гончаренко.

«Дело молодое, почему нет? Сейчас у еще и день рождения, ей исполняется 20 лет – это прекрасный возраст, где еще все впереди. Я знаю многих спортсменок, которым замужество не мешало.

К показательным выступлениям в шоу, думаю, она вернется, и зрители ее увидят. Что касается большого спорта, здесь я затрудняюсь ответить. Тут вопросы уже к ней, насколько она будет мотивирована, – цитирует тренера Metaratings.