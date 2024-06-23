Татьяна Навка: «Верю, что Трусова вернется к профессиональной карьере после свадьбы. А что должно помешать?»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Татьяна Навка верит, что Александра Трусова вернется в спорт после свадьбы.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет.

17 июня Трусова объявила о помолвке с Макаром Игнатовым.

«Хотела бы пожелать Трусовой счастья, а самое главное здоровья. Хочу, чтобы все ее мечты и желания осуществились. Желаю Саше никогда не останавливаться и всегда идти вперед!

Конечно, верю, что Трусова вернется к профессиональной карьере после свадьбы. А что должно помешать? Многие выходили замуж, рожали детей и потом становились олимпийскими чемпионами. Не думаю, что в замужестве есть какие-то препятствия для профессиональной деятельности», – сказала Навка.

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54 комментария
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Это кто же в одиночное возвращался после замужества и родов? Навка намекает на себя? Не стоит путать одиночное ФК и танцы, тем более - танцы времен Навки.
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Какова для Саши мотивация возвращения в большой спорт, если нет международных ГС ? Будет с Макаром выступать в ледовых шоу и пополнять бюджет для материального семейного благополучия.
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У Саши серебро ОИ, зачем ей возвращаться на российские соревнования с юниорками)) Я верила б в возвращение Саши, если бы были международные соревнования. У Саши очень хорошая крутка была, при чем на ОИ она уже и роста не маленького была, а квады прыгала. Ей просто схуднуть и начать тренироваться, и всё получилось бы.
Но естественно не ради российских стартов...
+12
-2
+10
Ответ margosha58
Это кто же в одиночное возвращался после замужества и родов? Навка намекает на себя? Не стоит путать одиночное ФК и танцы, тем более - танцы времен Навки.
Слуцкая не после родов, но замужем с 1999 года прошла 2 ОИ 2002 и 2006 года, да еще и с пропуском сезонов из-за васкулита.
+10
-1
+9
Ну да
После свадеб карьеры только и начинаются
+10
-1
+9
Трусова сейчас больше похожа на кустодиевскую купчиху чем на фигуристку. Может быть это может помешать?
+23
-15
+8
Вот Навке спасибо за адекватное мнение, но в возвращение Саши верится с трудом, это сколько же надо усилий приложить что бы вернуться и опять же бороться с легкими несовершеннолетними девочками.
+13
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+7
Всё, что мешало до этого)
+9
-2
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Наоборот,она теперь должна больше денег зарабатывать на имени , которое заработала в спорте.
+9
-3
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Мы все понимаем, что Саша не вернется в большой спорт. Ей и в шоу неплохо. Усилий в сто раз меньше, денег в сто раз больше.
+6
0
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Например, беременность.
+7
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+5
Ответ asusp527
Хоть одну фамилию из женского одиночного пусть назовет. Не назовет, потому как нету таких.
Слуцкая.
Вышла замуж в 1999 году, потом еще 2 ОИ
2002 и 2006 года, не считая европы и мира.
В 2007 родила сына.
Куда уж успешней замужнюю карьеру в одиночке.
+7
-2
+5
Ответ vanessa2021
Пишут, что на ДР Саши Трусовой присутствует Аня Щербакова. Видимо все разногласия в прошлом остались.
Их и не было особо. Они очень хорошо общались с юниоров - до февраля 2022. Не зря в Пекине в одну квартиру заселились.
+7
-2
+5
Сашу, с днем рождения 🎉! Счастья и успехов . Сиять ⭐ долго. Пусть даже в шоу. Мы помним ее уникальность.
Саша вряд ли вернется в большой спорт, Навка, как и ее муж такие популисты.
Но Саша итак, сказала свое слово в большом спорте. И за это спасибо ей.
+8
-3
+5
Оптимистка. Да, очень бы этого хотелось, но теперь каждый сезон будет всё дальше отдалять от желаемого. Лучше пожелать ей успешной учебы и выступлений в шоу на данный момент, а там уже как сама решит...Мотивации мало, кроме некоторой недосказанности, но этого для каторжной работы на соревнования конечно же недостаточно.
+6
-2
+4
Будут молодые супруги катать Ромео и Джульетту у той же Навки, и зарабатывать миллионы в семейный бюджет.
+5
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+4
Всё хорошо в своё время, не буду загадывать как сложится спортивная карьера Саши, но думаю, что своими выступлениями на льду она будет радовать своих болельщиков ФК!👏
+4
0
+4
Детей ещё не было, вот это и помешает вернуться.
На самом деле возвращаться никто не будет, пришло время других героев и они мне нравятся ни чуть не меньше.
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0
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Ответ vanessa2021
Сашу поздравил и Олимпийский Комитет России. Все спортивные чировники поздравили Сашу, какие существуют)
Заслужила.
+5
-2
+3
Смысла просто нет. Известность и популярность уже есть. Деньги? – Тоже не то, на шоу заработки выше. В общем, почти все аргументы против возвращения.
Есть только один аргумент "за" – с ОИ-2014 установилась традиция, что в личном турнире ОИ первое место занимает фигуристка с именем на букву "А" и с окончанием фамилии на -ова))
+6
-3
+3
Ответ Ir_rish
В эту схему АЛЕксандра вписалась бы не менее органично. ))
Она не кареглазая и не брюнетка.))
+4
-2
+2
Ну, это сразу после возвращения Навки. А что может Навке помещать вернуться? Костомаров еще потренируется немного и будут снова выступать.
+2
0
+2
А что ей делать в профессиональном спорте? Очередные игры Дружбы или БРИКС?
+2
0
+2
Ещё свадьбы никакой не было, а они уже про ’вернётся " разговаривают )))
+3
-2
+1
Смотря что подразумевать под "вернется", yж явно не проф карьеру. А из шоу она и не уходила.
Костомаров тоже вернулся.
+3
-2
+1
Ответ Marya Y
Нет. Каждая последующая с укороченным слогом ровно из имени предыдущей. После Аделины была Алина - у неё в имени буква "е" отсутствует.
Вот с этими слогами схема становится слишком уж мудрёной)) Проще отталкиваться от имени, которое начинается и заканчивается на "А". Фактор слогов и фамилии убираем из формулы - и что мы видим? А видим мы, что у Алисы Лю хорошие шансы на чемпионство))
+2
-1
+1
Ответ Александр Иванов
Смысла просто нет. Известность и популярность уже есть. Деньги? – Тоже не то, на шоу заработки выше. В общем, почти все аргументы против возвращения. Есть только один аргумент "за" – с ОИ-2014 установилась традиция, что в личном турнире ОИ первое место занимает фигуристка с именем на букву "А" и с окончанием фамилии на -ова))
))) А до этого несколько ОИ подряд побеждали фигуристки, исполнявшие ПП в синем платье). И правда любопытная тенденция с именами наметилась).
+2
-1
+1
Ответ Zooey Glass
Да. К играм 2030 у Базылюк наверно уже будет двое, а пятилетние тутбер-девочки будут крутить 7 восьмерных.
Поживём- увидим.
+1
0
+1
Ответ Анастасия Платонова
Например, беременность.
Такая "помеха" может случиться и независимо от свадьбы. А чисто теоретически- к играм 2030 вполне можно успеть все.
+1
0
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Да не будет Трусова никуда возвращаться.У неё уже другое в голове.То один, не получилось, сразу другой.Да и раскабанела, четверных уже нет.
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