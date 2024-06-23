Татьяна Навка: «Верю, что Трусова вернется к профессиональной карьере после свадьбы. А что должно помешать?»

Татьяна Навка верит, что Александра Трусова вернется в спорт после свадьбы.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет.

17 июня Трусова объявила о помолвке с .

«Хотела бы пожелать счастья, а самое главное здоровья. Хочу, чтобы все ее мечты и желания осуществились. Желаю Саше никогда не останавливаться и всегда идти вперед!

Конечно, верю, что Трусова вернется к профессиональной карьере после свадьбы. А что должно помешать? Многие выходили замуж, рожали детей и потом становились олимпийскими чемпионами. Не думаю, что в замужестве есть какие-то препятствия для профессиональной деятельности», – сказала .