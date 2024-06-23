Татьяна Навка: «Верю, что Трусова вернется к профессиональной карьере после свадьбы. А что должно помешать?»
Татьяна Навка верит, что Александра Трусова вернется в спорт после свадьбы.
Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет.
17 июня Трусова объявила о помолвке с Макаром Игнатовым.
«Хотела бы пожелать Трусовой счастья, а самое главное здоровья. Хочу, чтобы все ее мечты и желания осуществились. Желаю Саше никогда не останавливаться и всегда идти вперед!
Конечно, верю, что Трусова вернется к профессиональной карьере после свадьбы. А что должно помешать? Многие выходили замуж, рожали детей и потом становились олимпийскими чемпионами. Не думаю, что в замужестве есть какие-то препятствия для профессиональной деятельности», – сказала Навка.
Но естественно не ради российских стартов...
После свадеб карьеры только и начинаются
Вышла замуж в 1999 году, потом еще 2 ОИ
2002 и 2006 года, не считая европы и мира.
В 2007 родила сына.
Куда уж успешней замужнюю карьеру в одиночке.
Саша вряд ли вернется в большой спорт, Навка, как и ее муж такие популисты.
Но Саша итак, сказала свое слово в большом спорте. И за это спасибо ей.
На самом деле возвращаться никто не будет, пришло время других героев и они мне нравятся ни чуть не меньше.
Есть только один аргумент "за" – с ОИ-2014 установилась традиция, что в личном турнире ОИ первое место занимает фигуристка с именем на букву "А" и с окончанием фамилии на -ова))
Костомаров тоже вернулся.