Косторная о выступлении с короткой программой на сборе в Сириусе: «Когда не упали с тодеса. Я в этот момент: 😱😱»

Алена Косторная пошутила о том, что не упала с тодеса.

Сегодня Косторная и выступили с короткой программой «Ангел» в образовательном центре «Сириус», где пара находится на сборах.

«Когда не упали с тодеса (мой «любимый» элемент). Я в этот момент: 😱😱», – написала фигуристка.