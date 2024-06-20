Косторная о выступлении с короткой программой на сборе в Сириусе: «Когда не упали с тодеса. Я в этот момент: 😱😱»

Теги сборная России видео пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная пошутила о том, что не упала с тодеса.

Сегодня Косторная и Георгий Куница выступили с короткой программой «Ангел» в образовательном центре «Сириус», где пара находится на сборах.

«Когда не упали с тодеса (мой «любимый» элемент). Я в этот момент: 😱😱», – написала фигуристка.

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103 комментария
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Дааааа из все аббревиатур (тщк, вух и т.д) на коньках осталась одна " склочная и ленивая" Косторная...однако ...
+140
-24
+116
Вот нравится мне эта пара и всё тут)
+89
-11
+78
Ответ Anfitan
Дааааа из все аббревиатур (тщк, вух и т.д) на коньках осталась одна " склочная и ленивая" Косторная...однако ...
И как это приятно! Кто бы мог подумать...не бросает, ищет себя в новой специализации ФК...просто молодец. Желаю Алене всего-всего самого успешного в ФК. Естественно - с Гошей!
+82
-7
+75
Кто бы мог подумать год-два назад, что Алёна будет самым «спортивным» поставщиком новостей в безумном нынче ФК? Только терпения и здоровья можно пожелать🙌
+74
-10
+64
После ухода от Тутбертдзе Алёнку списывали все кому не лень. А вот поди ж ты: из ТЩК только она и осталась на льду, да ещё и в новом качестве - не менее "лёгком"! Удачи, терпения и веры в свои силы Гоше и Алёне! Ждём!
+71
-13
+58
Ответ Ирина С
После ухода от Тутбертдзе Алёнку списывали все кому не лень. А вот поди ж ты: из ТЩК только она и осталась на льду, да ещё и в новом качестве - не менее "лёгком"! Удачи, терпения и веры в свои силы Гоше и Алёне! Ждём!
Не надо Т.Щ принижать. Олимпийский сезон за десять идёт. Они своё с лихвой взяли
+62
-10
+52
Хороший прогресс у пары, радуют Куницы))
+56
-9
+47
Ну какие же молодцы - красота. Вращение прямо уже почти идеально. Болею за все наши пары, но Алёне пока сложнее всех, поэтому этой паре особой удачи и терпения. Всё будет, было бы желание... работать. Скорей бы сезон).
+48
-7
+41
В этой паре виден потенциал. При всем неоднозначном отношении к Алене-личности, фигуристка она блестящая.
Если честно, верю, что если ребята не бросят, то к следующим ОИ дадут жару. Им сейчас нужно только время. Ну и много работы
+44
-6
+38
Здорово! С синхронностью уже гораздо-гораздо лучше, ребята прогрессируют. Верю в них!
+41
-4
+37
Ответ miladoc1
Да, приятная пара, только жаль, что у них много сильных конкурентов)
Какое счастье, что в России есть так много конкурирующих пар
+40
-4
+36
из всех девочек 2020-2022 года, осталась только наша ангельская девочка) с одной стороны обидно, но с другой какая же она умничка! как же я хочу что бы они стояли на пьедестале 😭
+38
-7
+31
Те, кто пишут, что из всего золотого состава на коньках осталась одна Алена - ну и что дальше, зачем сравнивать такие разные истории? Аня и Саша везде, где было возможно, поучаствовали, и очень успешно, теперь собирают сливки. Камила каталась прекрасно до последнего, пока ее не закрыли по всем фронтам, у Даши при всем желании не получилось вернуться из-за серьезной травмы (а она пыталась, и даже в танцах). А Майя тоже после тяжелой травмы старается вернуться, за что ей огромное уважение. Так что все, кто ушли, сделали это по объективным причинам. Алена, по ее словам, всегда хотела в парное - это тоже объективная для нее причина, и прекрасно, что она сейчас развивается (очень, кстати, быстро) в парном катании. То, что Алена могла бы добиться большего в женском одиночном - это точно, но так уж случилось, частично действительно из-за ее характера. Все люди делают то, что приносит им удовлетворение, и у разных людей это разные вещи, пора это уже принять и никого не осуждать.
+36
-6
+30
Моя дочь сейчас в Сириусе на программе по математике. Рассказывает ,что Аленка иногда у них проводит зарядку. Я ее ругаю, что не ходит, просыпает.
+30
-1
+29
Синхрон-то хорош. Молодцом!
Пожелаем ребятам дальнейшего прогресса.
+30
-1
+29
Куницы, красавы! 💜
+33
-5
+28
Ответ olvl
Ну какие же молодцы - красота. Вращение прямо уже почти идеально. Болею за все наши пары, но Алёне пока сложнее всех, поэтому этой паре особой удачи и терпения. Всё будет, было бы желание... работать. Скорей бы сезон).
Осокиной тоже непросто, она относительно недавно перешла в пары. К тому же она высокая, в отличие от Алёны. И какая пара у них выросла с Грицаенко - любо-дорого посмотреть
+40
-12
+28
Алена большая молодец.Не побоялась перейти в парное катание.Очень надеюсь,что все это не зря.
+30
-3
+27
Молодцы!!!
+27
-2
+25
Будет интересно наблюдать за прогрессом пары в этом сезоне. Тодес у Алёны пока так и остался самым слабым элементом. А вот во вращениях уже виден прогресс, появились первые проблески именно парного катания. Что ни говори, а у парников, будь ты как одиночница хоть трижды талантлива, на скатывание уходят годы и тут ничего не сделаешь, только запастись терпением. Ну и Гоше надо в артистизме и катании тянуться за Аленой. В общем, будет интересно
+37
-12
+25
В этом сезоне не смотря на приличную конкуренцию в парах, должны выступить успешнее. Скатываются, улучшаются и прогрессируют. Удачной подготовки и без травм.
+28
-4
+24
Мне кажется, прогресс виден! Молодцы, ребята!
+21
-1
+20
Ответ Нурия Закирова
Алена большая молодец.Не побоялась перейти в парное катание.Очень надеюсь,что все это не зря.
Точно не зря, они же выступают, соревнуются. А мы следим, переживаем, любим.
+19
0
+19
Ответ Пахра
Здорово, борются с тодесом, всегда со стороны казалось, что это несложный элемент, а на самом деле так… всегда знала, что Аленка азартный человек, и много чего есть желание пробывать, рада, что всё совпало, произошла встреча с Гошей, и его роль в паре велика. Эх, жаль, что не увижу их выступление в Москве, да и шоу в столице тоже не предвидится, видимо.
Несложный элемент "спиралью смерти" не назовут))
+19
0
+19
Уже отметили ниже, но я тоже напишу, что стало очевидно синхроннее) Молодцы, Куницы!
+19
-1
+18
У Алены очень уверенный выброс, как у заправской парницы !
+20
-2
+18
Удачи ребятам и чтобы без травм.
+18
-2
+16
Ответ Black&White
Саша и Аня уже сдулись, одна Алена продолжает свою историю на соревновательном льду. Она действительно уникальна.
Аня трехкратная ЧР, ЧМ и ЧОИ. Саша серебро ОИ. Плюс куча травм, ставших следствием этого. Они свою историю уже сделали. Какой смысл "не сдаваться", например, Ане? У каждой своя спортивная судьба. Хватит принижать чемпионок
+15
0
+15
Ответ Black&White
Саша и Аня уже сдулись, одна Алена продолжает свою историю на соревновательном льду. Она действительно уникальна.
Саша и Аня с медалями ОИ. Аня так вообще чемпионка мира и ОИ, многократная чемпионка России. Так что у Алены есть стимул не "сдуваться".
+15
0
+15
Выброс уверенно выглядит, вот бы и в сезоне так
+16
-1
+15
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