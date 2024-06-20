Косторная о выступлении с короткой программой на сборе в Сириусе: «Когда не упали с тодеса. Я в этот момент: 😱😱»
Алена Косторная пошутила о том, что не упала с тодеса.
Сегодня Косторная и Георгий Куница выступили с короткой программой «Ангел» в образовательном центре «Сириус», где пара находится на сборах.
«Когда не упали с тодеса (мой «любимый» элемент). Я в этот момент: 😱😱», – написала фигуристка.
Если честно, верю, что если ребята не бросят, то к следующим ОИ дадут жару. Им сейчас нужно только время. Ну и много работы
Пожелаем ребятам дальнейшего прогресса.