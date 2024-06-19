«Он был красавчик, все его хотели». Первый канал показал, как Авербух ставил Гуменнику программу «Евгений Онегин»
Первый канал показал, как Илья Авербух ставил программу Петру Гуменнику.
Авербух поставил Гуменнику произвольную программу под музыку из фильма «Евгений Онегин».
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Это что за хрень? Краткий пересказ Онегина от Авербуха?
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел"
Идея Авербуха "нам надо показать, то ты весь такой показной, любезный" - это тоже мимо. Вообще вся первая часть довольно сильно диссонирует с Пушкиным, все эти взгляды в зеркало, упор на нарциссизм, заигрывание с дамами. Да, Онегин тщательно за собой ухаживал, но в этом был педантизм, а не нарциссизм. С женщинами он тоже не заигрывал ("Причудницы большого света! Всех прежде вас оставил он"). Вообще вся первая часть в меня не попадает, там есть отдельные фрагменты - движения с ленцой, вальяжно - но главного, а именно разочарования в жизни, хандры и близости к самоубийству от бессмысленного существования я не увидел. В общем, постановка пока выглядит спорно, но катание Пети мне очень нравится. Оно именно такое аристократическое, можно сказать, катание высшего света Петербурга. Только Миша Коляда и Петя Гуменник органично могут катать такие темы
Хотелось бы чтобы у питерского интеллигента Пети тоже получилась запоминающаяся программа!
Прочтение Онегина от Авербуха????
Провал Гуменника еще на этапе концепции.
Мне кажется, Дима как раз для Онегина слишком нежный
А Петюня скорее на Печорина похож, чем на Онегина.
Мне кажется Дима лучше подходит на роль денди, скорее склонен к переменам настроения и скуке, безделью, бесцельному поиску наслаждений, а Петя более деятельный, ищущий какую-то большую "причину". Петя-Онегин слишком холоден и малодушен, чтобы долго объясняться с девушкой, к которой он ничего не испытывает, и слишком горд, чтобы сразу после отказа не забыть о ее существовании.
Опять же, имхо.
Илья, на спортс помимо вашего племени имеется и мужская публика,поэтому аккуратнее -о том что "все захотели" .
Алиеву Онегин в самый раз, Петя же как будто больше самой роли