«Он был красавчик, все его хотели». Первый канал показал, как Авербух ставил Гуменнику программу «Евгений Онегин»

Теги Илья Авербух сборная России видео мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Первый канал показал, как Илья Авербух ставил программу Петру Гуменнику.

Авербух поставил Гуменнику произвольную программу под музыку из фильма «Евгений Онегин».

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40 комментариев
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«Он был красавчик, все его хотели»

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Это что за хрень? Краткий пересказ Онегина от Авербуха?
+86
-3
+83
Ответ Wiley Fox
«Он был красавчик, все его хотели» ------ Это что за хрень? Краткий пересказ Онегина от Авербуха?
Видимо, так Авербух о себе думает.
+33
-1
+32
Это такое прочтение Евгения Онегина современное?
+26
-1
+25
Наконец-то нормальная новость о фигурном катании, а не Дом-2 и кринжатина шоубиза. Смотреть постановку Авербуха всегда очень интересно, как он транслирует идеи через шаги и жесты. Я, правда, не понимаю, как спортсмены так быстро схватывают его "пух, пам, трам-пам-пам" и прочие междометия вместо нормальных названий шагов. Петя будет хорош в роли Онегина, уже видно по макету, хотя я не понимаю задумок Авера и в первой части вообще не согласен с его прочтением Онегина. Где он там нарцисса нашёл? Да ещё это пошлое "его все хотели". Нет, там был педантичный, но скучающий от света молодой человек. Там надо хандру и тоску показать в первой части: "Он застрелиться, слава Богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел"
Идея Авербуха "нам надо показать, то ты весь такой показной, любезный" - это тоже мимо. Вообще вся первая часть довольно сильно диссонирует с Пушкиным, все эти взгляды в зеркало, упор на нарциссизм, заигрывание с дамами. Да, Онегин тщательно за собой ухаживал, но в этом был педантизм, а не нарциссизм. С женщинами он тоже не заигрывал ("Причудницы большого света! Всех прежде вас оставил он"). Вообще вся первая часть в меня не попадает, там есть отдельные фрагменты - движения с ленцой, вальяжно - но главного, а именно разочарования в жизни, хандры и близости к самоубийству от бессмысленного существования я не увидел. В общем, постановка пока выглядит спорно, но катание Пети мне очень нравится. Оно именно такое аристократическое, можно сказать, катание высшего света Петербурга. Только Миша Коляда и Петя Гуменник органично могут катать такие темы
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Кого хотели? Евгения Онегина?🤦‍♀️
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Удручающий процесс постановки. Тот случай, когда примитивные слова портят восприятие хореографии.
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мура, если честно. Только за счет музыки и будет выезжать.
+17
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+14
Среди постановок Авербуха иногда случались прямо шедевры.
Хотелось бы чтобы у питерского интеллигента Пети тоже получилась запоминающаяся программа!
+15
-2
+13
Надеюсь, что Пётр в школе внимательно читал "Онегина") Что-то эти запрокидывания головы, как у Миронова в "Бриллиантовой руке", не в тему)
+14
-1
+13
И Петя и Дима прекрасно для роли Онегина подходят. Не в смысле личности (это нам, зрителям, все же не известно), а в смысле катания, стиля, выправки.
+14
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Он был красавчик, все его хотели. Это кто так опошлил классику?
Прочтение Онегина от Авербуха????
+14
-2
+12
Ахахахха, лол. Требую интерпретацию школьной литературы от Изяславовича.
+11
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+10
Авербух нам предложил новую интерпретацию Пушкина - пошлую и топорную. Незамысловатая концепция и простая хореография. Главная героиня судьбы Онегина - это скука, а Авербух навязывает образ Онегина как молодого человека, влюблённого в собственное отражение в зеркале. Провальная попытка хореографа приблизиться к великому произведению.
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+10
Это что идея постановки, что все его хотели?
Провал Гуменника еще на этапе концепции.
+14
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+10
Ответ Raduga
Кого хотели? Евгения Онегина?🤦‍♀️
А кто хотел?
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+7
Ответ Zooey Glass
По вайбу Дима лучше. А у Пети вайб такой, что будь он на месте Онегина, не влюбился бы в Татьяну в ответ. Но это имхо, конечно.
Так Онегин и не влюбился в ответ) он влюбился, когда уже поздно было))
Мне кажется, Дима как раз для Онегина слишком нежный
+7
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+7
Ответ Девушка Безимени
А кто хотел?
«Хотели» его родители невест на выданье, в надежде пристроить дочерей, его появление вызвало ажиотаж, в «глуши, деревне» ценили появление потенциального жениха
+6
0
+6
Ответ Zooey Glass
Под "ответом" я и имела в виду в конце. Мне кажется Дима лучше подходит на роль денди, скорее склонен к переменам настроения и скуке, безделью, бесцельному поиску наслаждений, а Петя более деятельный, ищущий какую-то большую "причину". Петя-Онегин слишком холоден и малодушен, чтобы долго объясняться с девушкой, к которой он ничего не испытывает, и слишком горд, чтобы сразу после отказа не забыть о ее существовании. Опять же, имхо.
Дима не сердцеед, наоборот его все кидают, какой из него Онегин 😅 Дима - классический Ленский. ПОЭТ же.

А Петюня скорее на Печорина похож, чем на Онегина.
+7
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Ответ Пахра
«Хотели» его родители невест на выданье, в надежде пристроить дочерей, его появление вызвало ажиотаж, в «глуши, деревне» ценили появление потенциального жениха
Спасибо пушкингу за либретто бессмертной постановки авера
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"Такой выходишь - тут женщина, тут женщина - пам" . Теперь , думаю, при каждом просмотре буду этот момент в программе ждать )))
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В новом сезоне будет два Евгения Онегина и не одной Татьяны Лариной. Дима и Петя между собой будут соперничать за лучший прокат программы. Удачи парням !
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Ответ Mion
Так Онегин и не влюбился в ответ) он влюбился, когда уже поздно было)) Мне кажется, Дима как раз для Онегина слишком нежный
Под "ответом" я и имела в виду в конце.

Мне кажется Дима лучше подходит на роль денди, скорее склонен к переменам настроения и скуке, безделью, бесцельному поиску наслаждений, а Петя более деятельный, ищущий какую-то большую "причину". Петя-Онегин слишком холоден и малодушен, чтобы долго объясняться с девушкой, к которой он ничего не испытывает, и слишком горд, чтобы сразу после отказа не забыть о ее существовании.

Опять же, имхо.
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пошлость второе я авербуха
Илья, на спортс помимо вашего племени имеется и мужская публика,поэтому аккуратнее -о том что "все захотели" .
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+4
Дориан все же Петру шел больше.
Алиеву Онегин в самый раз, Петя же как будто больше самой роли
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+4
Ответ Mion
Так Онегин и не влюбился в ответ) он влюбился, когда уже поздно было)) Мне кажется, Дима как раз для Онегина слишком нежный
"Несвоевременность - вечная драма, где есть он и она" (с).
+4
0
+4
Ответ Ostinato
И Петя и Дима прекрасно для роли Онегина подходят. Не в смысле личности (это нам, зрителям, все же не известно), а в смысле катания, стиля, выправки.
По вайбу Дима лучше. А у Пети вайб такой, что будь он на месте Онегина, не влюбился бы в Татьяну в ответ. Но это имхо, конечно.
+7
-3
+4
Это из-за нового фильма что ли такой спрос на Онегина?Честно говоря фильм так себе
+6
-3
+3
Ответ Karamazoff
Это что идея постановки, что все его хотели? Провал Гуменника еще на этапе концепции.
Посмотрите видео целиком.
+3
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+2
Ответ pashkka
Среди постановок Авербуха иногда случались прямо шедевры. Хотелось бы чтобы у питерского интеллигента Пети тоже получилась запоминающаяся программа!
Интеллигент никак не может быть "питерским", только петербургским. Питер - просторечие, никогда не употреблявшееся в высших кругах общества. И сам Петр, как интеллигент, говорит о городе "Петербург" или "Санкт-Петербург"
+2
0
+2
С таким контекстом Петя справится влӗгкую. Только бы этим всӗ не ограничилось)
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