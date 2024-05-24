Юрий Лоза о музыкальных перспективах Камилы Валиевой: «Если будет грамотная раскрутка, можно из кого угодно сделать что угодно»

Юрий Лоза оценил музыкальные перспективы фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Валиева анонсировала о совместный трек с певицей Mia Boyka: «Пока я занимаюсь вокалом и хочу, чтобы все это было по-настоящему хорошо».

– Сейчас все поют. Если Клава Кока может петь, почему эти не могут петь, фигуристки? Вопрос только к их самооценке. Кто хочет, тот и поет. Я как профессиональный звукорежиссер, композитор и аранжировщик могу вам сказать, что сейчас есть куча программ, которые могут подправить голос.

Мы же не знаем, как на самом деле поют те, о ком вы говорите. Или те же Бузова или Клава Кока, они живьем не издали ни одного звука. На студии можно сделать любую девочку поющей достаточно правильно и ровненько.

– В перспективы Валиевой вы верите?

– Все упирается в раскрутку. Если будет грамотная раскрутка, можно из кого угодно сделать что угодно. Берите пример с Клавы Коки. Пирожок ни с чем, который вдруг становится медиазвездой и среди главных лиц. Что умела она до раскрутки? Ну, ручками умела двигать, смешное лицо у нее. После раскрутки она становится персонажем, поет даже, концерты дает.

Так, может быть, и у Валиевой все зависит от того, сколько в нее будет вложено денег, усилий, умения каких-то конкретных пиарщиков, – заявил певец и композитор Юрий Лоза.