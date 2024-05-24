Юрий Лоза о музыкальных перспективах Камилы Валиевой: «Если будет грамотная раскрутка, можно из кого угодно сделать что угодно»

Теги Ольга Бузова Камила Валиева Юрий Лоза Клава Кока Фигурное катание

Юрий Лоза оценил музыкальные перспективы фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Валиева анонсировала о совместный трек с певицей Mia Boyka: «Пока я занимаюсь вокалом и хочу, чтобы все это было по-настоящему хорошо».

– Сейчас все поют. Если Клава Кока может петь, почему эти не могут петь, фигуристки? Вопрос только к их самооценке. Кто хочет, тот и поет. Я как профессиональный звукорежиссер, композитор и аранжировщик могу вам сказать, что сейчас есть куча программ, которые могут подправить голос.

Мы же не знаем, как на самом деле поют те, о ком вы говорите. Или те же Бузова или Клава Кока, они живьем не издали ни одного звука. На студии можно сделать любую девочку поющей достаточно правильно и ровненько.

– В перспективы Валиевой вы верите?

– Все упирается в раскрутку. Если будет грамотная раскрутка, можно из кого угодно сделать что угодно. Берите пример с Клавы Коки. Пирожок ни с чем, который вдруг становится медиазвездой и среди главных лиц. Что умела она до раскрутки? Ну, ручками умела двигать, смешное лицо у нее. После раскрутки она становится персонажем, поет даже, концерты дает.

Так, может быть, и у Валиевой все зависит от того, сколько в нее будет вложено денег, усилий, умения каких-то конкретных пиарщиков, – заявил певец и композитор Юрий Лоза.

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9 комментариев
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не поленился, глянул первоисточник - кому пришло в голову держать за эксперта лозу)...
тот персонаж не меньший фрик - дм.кузнецов...
и да, оба профессионально - уровня клавы коки и бузовой,
на том уровне, под плинтусом, тоже - борьба за существование!)
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Джигурда был, Волочкова отметилась, только Лозы не хватало в фрик-группе поддержки Камилы.
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что угодно
кроме
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"..почему эти не могут петь, фигуристки? Вопрос только к их самооценке.."
А что нам известно о данном маститом певце и композиторе ? Около полувека назад случился у него один хит, который его и прославил , как говорится, на всю оставшуюся жизнь. А сейчас, находясь в солидном возрасте, данный индивидуум стал всем доказывать, что можно повернуть реки вспять, вернее - то, что наша планета Земля, оказывается, плоская.
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В этом шоу-бизнесе главное иметь возможность раскрутиться, показать какой-нить талантик, напеть в студии пару-тройку сотен песенок, а потом до седых волос гастролируй по городам и весям и под фанеру стриги купоны, неискушенная публика всë схавает. Алка не даст соврать.
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Ну с учётом дисквы чем ещё ками заниматься...)))
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