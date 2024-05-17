Алиса Овсянкина: «Мечта номер один – выиграть олимпийское золото. Сейчас это моя жизнь»

Теги танцы на льду сборная Франции Алиса Овсянкина Ледниковый период ледовые шоу Максимилиан Райе Фигурное катание

Фигуристка Алиса Овсянкина рассказала, что мечтает выиграть Олимпиаду.

Ранее 16-летняя Овсянкина перешла в сборную Франции, где будет выступать в танцах на льду с Максимилианом Райе.

– Есть ли у вас мечта в жизни? Необязательно связанная со спортом.

– Наверное, вначале я должна воплотить все свои цели в спортивной карьере, потому что мечта номер один – выиграть олимпийское золото. Сейчас это моя жизнь. Ну и потом, когда одна мечта сбылась, ты отправляешься за новой.

Говорить о жизни после фигурного катания еще рано, но я бы очень хотела покататься в шоу. У меня уже был опыт с «Ледниковым периодом», и мне безумно понравилось. Возможно, создать свое ледовое шоу или придумать что-то абсолютно новое. Я думаю, это в любом случае будет связано со льдом, потому что я и лед – теперь уже, наверное, навсегда, – заявила фигуристка.

Овсянкина – серебряный призер этапа юниорского Гран-при России-2022 вместе с Матвеем Самохиным.

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2 комментария
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Ну прямо скажем, с озвученной мечтой, с этим партнёром можно сразу попрощаться
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Мечтать не вредно )
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