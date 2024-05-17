Алиса Овсянкина: «Мечта номер один – выиграть олимпийское золото. Сейчас это моя жизнь»

Фигуристка Алиса Овсянкина рассказала, что мечтает выиграть Олимпиаду.

Ранее 16-летняя Овсянкина перешла в сборную Франции, где будет выступать в танцах на льду с Максимилианом Райе.

– Есть ли у вас мечта в жизни? Необязательно связанная со спортом.

– Наверное, вначале я должна воплотить все свои цели в спортивной карьере, потому что мечта номер один – выиграть олимпийское золото. Сейчас это моя жизнь. Ну и потом, когда одна мечта сбылась, ты отправляешься за новой.

Говорить о жизни после фигурного катания еще рано, но я бы очень хотела покататься в шоу. У меня уже был опыт с «Ледниковым периодом», и мне безумно понравилось. Возможно, создать свое ледовое шоу или придумать что-то абсолютно новое. Я думаю, это в любом случае будет связано со льдом, потому что я и лед – теперь уже, наверное, навсегда, – заявила фигуристка.

Овсянкина – серебряный призер этапа юниорского Гран-при России-2022 вместе с Матвеем Самохиным.