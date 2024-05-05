Александр Галлямов: «Очень хочется пообщаться с Хендрикс. Писал ей в директ, но, видимо, она побоялась ответить – вдруг это фейк»

Теги сборная России сборная Канады сборная Бельгии пары женское катание Александр Галлямов Деанна Стеллато-Дудек Луна Хендрикс Фигурное катание

Галлямов ответил на вопрос, может ли представить себя в спорте в 40 лет.

– На ЧМ в парах для многих феноменом стала 40‑летняя чемпионка Деанна Стеллато-Дудек. Можешь представить, что в таком возрасте сможешь выступать и выигрывать?

– В новом сезоне мне будет 25 лет, когда было 18 и смотрел на 25-летних спортсменов – они казались максимально взрослыми, матерыми. У меня имеется определенный опыт, но не чувствую себя старым спортсменом, которому пора на пенсию.

По поводу 40 лет точно не могу сказать пока. Смотрю, как Криштиану Роналду выступает почти в 40 лет на приличном уровне. Это говорит о том, что стоит задуматься, – сказал Александр Галлямов.

Также фигурист заявил, что хочет пообщаться с Луной Хендрикс. 

– Бельгийка Луна Хендрикс после победы на чемпионате Европы заявила, что ей «повезло, что россиянки не выступают». На эту тему ты отпустил несколько шуток про влияние луны по весне и «прилунение». Не общался с ней после этой истории?

– Я ей писал в директ, но, видимо, она побоялась ответить, вдруг это фейк. Написал ей в ватсапе, но диалог не завязался. Сообщение свое не удалил, у нее еще есть время, чтобы мне ответить. Очень хочется пообщаться, – сказал чемпион мира в парном катании.

«Жениться, наверное, рано будет, но заднюю врубать как-то непривычно». Александр Галлямов написал в соцсети Луне Хендрикс

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7 комментариев
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Она подумала - "Ещё один странный русский. Надо держаться от него подальше."
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Уже жалко Луну. Она только из за этого не хочет возвращения российских спортсменов. Как представила, что Галям будет её на соревнованиях преследовать
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Хендрикс даже может и не видела, а Галлямов всё успокоиться не может.
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Господи, он даже номер ее где-то достал…
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А зачем ей с этим клоуном и ноунеймом общаться?
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У него даже мысли нет, что Луна просто неинтересно это общение, а не потому, что она испугалась, что это фейк.
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