Александр Галлямов: «Очень хочется пообщаться с Хендрикс. Писал ей в директ, но, видимо, она побоялась ответить – вдруг это фейк»

Галлямов ответил на вопрос, может ли представить себя в спорте в 40 лет.

– На ЧМ в парах для многих феноменом стала 40‑летняя чемпионка Деанна Стеллато-Дудек. Можешь представить, что в таком возрасте сможешь выступать и выигрывать?

– В новом сезоне мне будет 25 лет, когда было 18 и смотрел на 25-летних спортсменов – они казались максимально взрослыми, матерыми. У меня имеется определенный опыт, но не чувствую себя старым спортсменом, которому пора на пенсию.

По поводу 40 лет точно не могу сказать пока. Смотрю, как Криштиану Роналду выступает почти в 40 лет на приличном уровне. Это говорит о том, что стоит задуматься, – сказал Александр Галлямов.

Также фигурист заявил, что хочет пообщаться с Луной Хендрикс.

– Бельгийка Луна Хендрикс после победы на чемпионате Европы заявила, что ей «повезло, что россиянки не выступают». На эту тему ты отпустил несколько шуток про влияние луны по весне и «прилунение». Не общался с ней после этой истории?

– Я ей писал в директ, но, видимо, она побоялась ответить, вдруг это фейк. Написал ей в ватсапе, но диалог не завязался. Сообщение свое не удалил, у нее еще есть время, чтобы мне ответить. Очень хочется пообщаться, – сказал чемпион мира в парном катании.

«Жениться, наверное, рано будет, но заднюю врубать как-то непривычно». Александр Галлямов написал в соцсети Луне Хендрикс