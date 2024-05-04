Роман Савосин: «В этом году услышал много положительных отзывов о моих программах и прогрессе. А вот с хейтом вообще не сталкивался»

Роман Савосин заявил, что ему удалось «перезапустить» карьеру в фигурном катании.

– Доволен сезоном и считаю, что на данный момент он стал лучшим в моей карьере. Я почувствовал, что перезапустил карьеру. До этого сезона не выступал год, а сейчас вернулся. Конечно, будем стремиться к лучшему, всегда есть над чем работать.

– В прошлое межсезонье вы с тренерами ставили цель добиться такого яркого камбэка?

– Я просто выступал. Не было в планах кому-то что-то доказывать. Перед началом сезона поставили программы. Для меня было важно, чтобы судьи и зрители оценили прогресс. Так и получилось. Многие отметили программы и развитие. Было приятно.

– С психологической точки зрения не было трудно выходить на старт после перерыва? Не появился страх публики?

– Наоборот, выходить на первый старт после перерыва была легче, чем на последующие. Повторюсь, у меня не было цели занять какое-то место. Просто хотелось показать себя. Поэтому психологической нагрузки не лежало.

А вот когда я поехал на следующий турнир после второго места, волнение накопилось. Пик переживаний был на чемпионате России, а потом я вернулся в спокойное состояние.

– Трансформацию в твоем катании заметили и эксперты фигурного катания. Читаешь, что про тебя говорят?

– После выступления я обязательно смотрю трансляцию с комментаторами. Мне интересно и важно, что обо мне сказали. Комментарии в социальных сетях тоже читаю. В этом году я услышал много положительных отзывов о моих программах и прогрессе. А вот с хейтом вообще не сталкивался.

– Ты один самых возрастных одиночников в России на данный момент, тебе 24 года. Ощущаешь свой возраст?

– У нас есть еще Дима Алиев, он немного постарше. Конечно, возраст ощущается. Чувствую, что у меня меньше возможности для прогресса. У молодых ребят больше шансов, им это дается легче, – сказал .