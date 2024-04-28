Артем Федотов победил на финальном этапе «Битвы школ», Самбуев – 2-й, Евдокимов – 3-й

Теги результаты Кубок Московского спорта Артем Федотов Добромир Воронов Фигурное катание

Артем Федотов победил на финальном этапе «Битвы школ» в Москве.

11-летний фигурист, представляющий школу «Хрустальный», выступил в первом спортивном разряде.

«Битва школ»

Кубок Московского спорта

Финал

Мальчики, 1-й спортивный разряд

Произвольная программа

1. Артем Федотов – 131,70

2. Тагар Самбуев – 127,35

3. Лев Евдокимов – 122,12

4. Добромир Воронов – 119,43

5. Марк Соколов – 119,29

6. Алексей Ефанов – 86,32

Полные результаты здесь.

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