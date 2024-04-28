Артем Федотов победил на финальном этапе «Битвы школ», Самбуев – 2-й, Евдокимов – 3-й
Артем Федотов победил на финальном этапе «Битвы школ» в Москве.
11-летний фигурист, представляющий школу «Хрустальный», выступил в первом спортивном разряде.
«Битва школ»
Кубок Московского спорта
Финал
Мальчики, 1-й спортивный разряд
Произвольная программа
1. Артем Федотов – 131,70
2. Тагар Самбуев – 127,35
3. Лев Евдокимов – 122,12
4. Добромир Воронов – 119,43
5. Марк Соколов – 119,29
6. Алексей Ефанов – 86,32
Полные результаты здесь.