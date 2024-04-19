Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на шоу «Чемпионы на льду» в Хабаровске
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили на шоу четверной выброс.
Сегодня пара выступила в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Хабаровске.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили на шоу четверной выброс.
Сегодня пара выступила в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Хабаровске.
Только берегите себя, без травм, пожалуйста.
Уже 3-е шоу подряд, ребята делают шикарные выбросы!
Какие молодцы.
Скоро большинство юниорских пар будут делать Четверные выбросы.
Если помните сколько было нытья по поводу травмоопасности и невыгодности Четверного Акселя, бессмысленности и травмоопасности каскадов 4+4, а сейчас уже каждый уважающий себя парень, на показ прыгает 4+4 и начинает тренировать 4А.
Тоже самое будет и с Четверными элементами в парах.👍
Всем Удачи✌️
И вот когда Марго исполнила "не нужный" 4+4, парней словно подменили.
Что только они уже не прыгали и начисто пропало всё нытьё.
Теперь знаком качества любого Крутого фигуриста будет 4А.
Его тренируют уже все у кого есть ноги.
Кстати, Марго сегодня на шоу в Хабаровске снова исполнила 4Т+4S🌟❤️