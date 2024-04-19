Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на шоу «Чемпионы на льду» в Хабаровске

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский ледовые шоу Фигурное катание

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили на шоу четверной выброс.

Сегодня пара выступила в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Хабаровске. 

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И во Владике чисто и в Хабаровске! БК - огонь и сила! Вот правда, в них есть огонь, они ни разу не пресные, очень красивые, артистичные, блестящие. И во всеоружии. Удачи им, красавцам! (Фигура у Бойковой - эталон)
+68
-9
+59
Ах, какие же вы бесстрашные и целеустремлённые ребята! С каждым разом всё увереннее и чище!
Только берегите себя, без травм, пожалуйста.
+43
-5
+38
БК тренируют четверной выброс не только на тренировках, но и во время выступлений в шоу. В новом сезоне наверняка включат его в прокат ПП. Удачи и успеха !
+41
-7
+34
Даже мне, человеку далекому от фигурного катания, хочется поаплодировать этой паре 👏
+36
-7
+29
Во Владивостоке тоже было чисто. Стучу по дереву, но если БК сделают квад стабильным, это будет грозное оружие против МГ.
+36
-8
+28
Ответ Вадим flanec
Даже мне, человеку далекому от фигурного катания, хочется поаплодировать этой паре 👏
А мне хочется им рукоплескать, как человеку, видевшему ещё в 1970-х великие советские пары. Именно из-за БК я стала смотреть вновь фигурное катание. Они яркие, бунтарские личности, которые стремятся не только к спортивным победам и риску, но и постоянно развиваются интеллектуально.
+35
-7
+28
Ответ garovatat
И во Владике чисто и в Хабаровске! БК - огонь и сила! Вот правда, в них есть огонь, они ни разу не пресные, очень красивые, артистичные, блестящие. И во всеоружии. Удачи им, красавцам! (Фигура у Бойковой - эталон)
Очень их люблю, но много срывов в этом сезоне. Желаю им укрепить нервы и побеждать!
+24
-1
+23
Очень круто! Молодцы!
Уже 3-е шоу подряд, ребята делают шикарные выбросы!
+23
-3
+20
Ответ Александр
что-то они "раскачегарились" - на каждом шоу пробуют этот выброс👍
И на последних 3-х шоу, отличные выбросы
+22
-3
+19
Уже третий чистый выброс на шоу!!! Ну просто молодцы!
+21
-2
+19
Ответ Ирина Громова
Очень их люблю, но много срывов в этом сезоне. Желаю им укрепить нервы и побеждать!
Да я тоже оч их люблю)) сезон был сложный для ребят, и вы правы, это все нервы, нервы. Солидарна и присоединяюсть к пожеланиям дальнейшей стабильности, в первую очередь - ментальной! Крутые!
+23
-5
+18
Огонь!🔥
Какие молодцы.
+19
-1
+18
Начало получаться, уже практически стабильно👍
Скоро большинство юниорских пар будут делать Четверные выбросы.

Если помните сколько было нытья по поводу травмоопасности и невыгодности Четверного Акселя, бессмысленности и травмоопасности каскадов 4+4, а сейчас уже каждый уважающий себя парень, на показ прыгает 4+4 и начинает тренировать 4А.

Тоже самое будет и с Четверными элементами в парах.👍

Всем Удачи✌️
+20
-4
+16
Круто. Молодцы.
+16
-1
+15
Выглядит потрясно, конечно
+16
-2
+14
обалдеть! молодцы!
+16
-3
+13
Красавчики! Главное - без травм!
+14
-1
+13
что-то они "раскачегарились" - на каждом шоу пробуют этот выброс👍
+15
-2
+13
с каждым разом получается все увереннее и лучше) признаюсь, не ожидала, что четверной выброс им покорится)
+18
-6
+12
С одной стороны я очень рада за моих любимых Козликов, а с другой очень боюсь за Сашку(((
+12
-1
+11
Ответ Ирина Громова
А мне хочется им рукоплескать, как человеку, видевшему ещё в 1970-х великие советские пары. Именно из-за БК я стала смотреть вновь фигурное катание. Они яркие, бунтарские личности, которые стремятся не только к спортивным победам и риску, но и постоянно развиваются интеллектуально.
Отлично сказано!
+13
-2
+11
Вау!!! Как красиво Саша летит и приземляется! Молодцы!!!!
+15
-5
+10
Ответ Док Аксель
БК тренируют четверной выброс не только на тренировках, но и во время выступлений в шоу. В новом сезоне наверняка включат его в прокат ПП. Удачи и успеха !
А заход все короче и короче. Я хоть и за пермских с ХК со страшной силой, но тут прям уважуха
+18
-8
+10
На третьем шоу подряд чисто выезжает)
+12
-2
+10
Ответ Александр
каскады 4-4 - бесполезны в нынешней системе... только 1 квад можно повторять... прыжковых элементов больше, чем квадов можно исполнить...
Точно так как вы описываете и пели парни до того как Маргарита исполнила 4+4.
И вот когда Марго исполнила "не нужный" 4+4, парней словно подменили.
Что только они уже не прыгали и начисто пропало всё нытьё.
Теперь знаком качества любого Крутого фигуриста будет 4А.
Его тренируют уже все у кого есть ноги.

Кстати, Марго сегодня на шоу в Хабаровске снова исполнила 4Т+4S🌟❤️
+17
-8
+9
Ответ Вертухай98
Вы считаете, что +1,5 балла - это "вундервафля" против МГ? Не смешите.
вундедвафля- не вындервафля, но на судей впечатление производить будет, что не маловажно в относительно субъективном виде спорта....
+13
-5
+8
Ответ Ягун Ягунини
Во Владивостоке тоже было чисто. Стучу по дереву, но если БК сделают квад стабильным, это будет грозное оружие против МГ.
Если Саша так и продолжит валить тройные прыжки, то выброс не поможет
+21
-13
+8
Аж сердце замирает при просмотре) Шикарно, смело, уникально. Саша с Димой большие молодцы, продолжают вытачивать свою мечту и даже шоу, где можно отдохнуть и получить удовольствие, превращают в своего рода тренировку. Удачи, только без травм.
+7
0
+7
Ответ orlitza
В программе или просто после шоу?
После шоу
+7
0
+7
Ответ garovatat
И во Владике чисто и в Хабаровске! БК - огонь и сила! Вот правда, в них есть огонь, они ни разу не пресные, очень красивые, артистичные, блестящие. И во всеоружии. Удачи им, красавцам! (Фигура у Бойковой - эталон)
Я давно полюбила эту пару, там грация, аристократизм, линии, нерв. Да, не всегда всё получается, но они усложняются не на словах, а на деле, их интересно смотреть.
+8
-1
+7
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий