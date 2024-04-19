«Заполнить пустоту во время ожидания». Книрим показала шоколадную медаль после встречи с участниками командника ОИ-2022 из США

Теги сборная России фото сборная США Олимпиада-2022 Эван Бейтс пары Мэдисон Чок Нэтан Чен Алекса Книрим (Шимека) Фигурное катание

Фигуристка США высказалась о награждении за ОИ-2022, показав шоколадную медаль.

18 апреля организация Figure Skating in Harlem провела встречу в Нью-Йорке с участием Нэтана Чена, Алексы Книрим, Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Эти фигуристы выступали за сборную США на Олимпийских играх-2022 и заняли второе место в командном турнире, но позже были признаны победителями из-за дисквалификации россиянки Камилы Валиевой за допинг.

Награждение по итогам командника по-прежнему не состоялось.

«Шоколадная медаль, чтобы заполнить пустоту во время ожидания», – написала Книрим в соцсети.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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36 комментариев
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Шоколадные медали - хороший вариант. Можно и в Париже такие вручить.
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А вот это настоящая медаль, которую они заслужили
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Своим бесконечным нытьём американские фигуристы заслужили именно шоколадные медали!
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Ответ ДИОНИС
Своим бесконечным нытьём американские фигуристы заслужили именно шоколадные медали!
а представьте себе, если б допинг нашли у американской фигуристки. Думаете, русские бы ныли меньше? ))) Увы и ах, всю Россию подставила, как обычно, российская халатность и пофигизм. Мы и наши чиновники все сделали через жопу. Начиная от того, что не пришла проба по Ками, а ее отправили на Игры и никого не волновала где проба, потом зачем-то нужно было что-то кому-то доказать и оставить Ками выступать в личке, а потом уже смешная защита Камилы в суде. На каждом этапе работали некомпетентные люди, вот вам и финал
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Последнее фото: "Церемония награждения американских фигуристов шоколадными медалями командника ОИ-2022".
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Ну книрим и шоколадную не заслужила. Третье в короткой и пятое в произвольной. Хм… И не вздумайте обесценивать их золото! Это ж командная работа!!!
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М-да-а... Шоколадные медальки - это так символично!..
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Ответ Ghegosh
Ну, во-первых, команда США уже 100%- ОЧ командника, медаль все равно дадут когда-нибудь, все равно торжественный и финансовый моменты упущены. Во-вторых, не очень красиво, когда далеко не лидеры команды больше всех усердствуют по поводу не врученных медалей
во-первых команда США 100 проц серебрянные медалисты, что показывают прокаты и итоги
вот они и получили шоколадки, это их уровень

во-вторых кто такая эта Книрим?
их Мишки сделали под шумок
липовая чемпионка, которая после этого не выступала нигде?
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Самозванцы 🤢
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Ответ peppi-lia
а представьте себе, если б допинг нашли у американской фигуристки. Думаете, русские бы ныли меньше? ))) Увы и ах, всю Россию подставила, как обычно, российская халатность и пофигизм. Мы и наши чиновники все сделали через жопу. Начиная от того, что не пришла проба по Ками, а ее отправили на Игры и никого не волновала где проба, потом зачем-то нужно было что-то кому-то доказать и оставить Ками выступать в личке, а потом уже смешная защита Камилы в суде. На каждом этапе работали некомпетентные люди, вот вам и финал
Например, допинг обнаружили у Андрея Радукан, румынской гимнастки, наши в команде на ОИ заняли второе место, проиграв именно румынкам....где и когда русские спортсменки ныли-ныли, хоть сколько-то???нет! кстати, золота в команде Румынию не лишили...Не обобщайте, пож-та.
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+3
Если CAS не поторопится с рассмотрением апелляций, то можно долго жить с шоколадными.
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+3
Вот бы можно было бесконечно апелляции подавать, чтобы они вечно оставались с шоколадными медалями))
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+2
Ответ Андрей Шабанов
во-первых команда США 100 проц серебрянные медалисты, что показывают прокаты и итоги вот они и получили шоколадки, это их уровень во-вторых кто такая эта Книрим? их Мишки сделали под шумок липовая чемпионка, которая после этого не выступала нигде?
В смысле после этого не выступала нигде? Алекса с Брендом вообще-то после ОИ выиграли ЧМ, а в следующем сезоне стали серебряными призёрами ЧМ. Вы прежде чем комментарии писать интернет хотя бы откройте. Или у Вас сложности с поиском простейшей информации? ))))
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Почему бы не последовать примеру достойного поведения японцев? Дадут ведь американцам это золото, не вдруг, но дадут. Был вариант выступить лучше и завоевать первое место непосредственно на соревнованиях, но очевидно не хватило хороших выступлений членов командв, поэтому - закусить шоколадкой и ждать. Путь в обход быстрым не бывает.
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Ответ peppi-lia
а представьте себе, если б допинг нашли у американской фигуристки. Думаете, русские бы ныли меньше? ))) Увы и ах, всю Россию подставила, как обычно, российская халатность и пофигизм. Мы и наши чиновники все сделали через жопу. Начиная от того, что не пришла проба по Ками, а ее отправили на Игры и никого не волновала где проба, потом зачем-то нужно было что-то кому-то доказать и оставить Ками выступать в личке, а потом уже смешная защита Камилы в суде. На каждом этапе работали некомпетентные люди, вот вам и финал
Если бы допинг нашли у американской фигуристки, то ВАДА её быстро признало бы невиновной, приняв любое оправдание этой спортсменки (привет Джессике Калаланг и её косметике)! И результат американской сборной не пересмотрели бы и вручили им медали.
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Накидывающим на Нэтана - это мероприятие - ежегодный благотворительный ивент, Чен участвует в нем с 2017 постоянно.
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Ответ peppi-lia
а представьте себе, если б допинг нашли у американской фигуристки. Думаете, русские бы ныли меньше? ))) Увы и ах, всю Россию подставила, как обычно, российская халатность и пофигизм. Мы и наши чиновники все сделали через жопу. Начиная от того, что не пришла проба по Ками, а ее отправили на Игры и никого не волновала где проба, потом зачем-то нужно было что-то кому-то доказать и оставить Ками выступать в личке, а потом уже смешная защита Камилы в суде. На каждом этапе работали некомпетентные люди, вот вам и финал
русские бы ныли меньше

условная Валиева или Щербакова умные девушки, Аня вообще интеллигентная, вежливая и добрая, она бы промолчала, а если бы её спросили, Наверняка бы сказала что-то в духе: "я не знаю, не мне судить"

Галлям бы просто поржал, потроллил, как он это делает

что касается ИСУ, ВАДА и МОК, они бы трусливо попытались скрыть это, ведь ВАДА им там всё спонсирует, и конечно бы отмазали и дали леща всем критикам...
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Ответ Жизненная
Например, допинг обнаружили у Андрея Радукан, румынской гимнастки, наши в команде на ОИ заняли второе место, проиграв именно румынкам....где и когда русские спортсменки ныли-ныли, хоть сколько-то???нет! кстати, золота в команде Румынию не лишили...Не обобщайте, пож-та.
эТо ДрУгОе
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Ответ Жизненная
Например, допинг обнаружили у Андрея Радукан, румынской гимнастки, наши в команде на ОИ заняли второе место, проиграв именно румынкам....где и когда русские спортсменки ныли-ныли, хоть сколько-то???нет! кстати, золота в команде Румынию не лишили...Не обобщайте, пож-та.
я не обобщаю, могу сказать, что для разных видов спорта в командных соревнованиях есть разные условия по допингу. Это отдельно прописано. ИСУ, к сожалению, (если что придумали команду именно русские и продвигали командник именно русские, и несчастный Лакерник, который был когда-то очень влиятелен, и не последнее место занимал в ИСУ!), забыли прописать, что делать в случае возникновения допинга. Просто не учли этот момент. Поэтому правила в волейболе, в спортивной гимнастике и в фигурном катании - разные.
Кстати, отличие ситуации с Радукан и Камилы в том, что был найден виновный - врач, были найдены конкретные таблетки, именно поэтому применение допинга было засчитано как неумышленное.
У Ками до сих пор не ясно был ли десерт, зачем Камила его морозила, ела по кусочкам, да еще и везла в отдельном холодильнике в Питер (смешнее версии придумать нельзя было)
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Ответ peppi-lia
а представьте себе, если б допинг нашли у американской фигуристки. Думаете, русские бы ныли меньше? ))) Увы и ах, всю Россию подставила, как обычно, российская халатность и пофигизм. Мы и наши чиновники все сделали через жопу. Начиная от того, что не пришла проба по Ками, а ее отправили на Игры и никого не волновала где проба, потом зачем-то нужно было что-то кому-то доказать и оставить Ками выступать в личке, а потом уже смешная защита Камилы в суде. На каждом этапе работали некомпетентные люди, вот вам и финал
Посмотрите совершенно разную реакцию японских и американских фигуристов на это затянувшееся дело - и вы всё поймёте!
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Ответ ДИОНИС
Если бы допинг нашли у американской фигуристки, то ВАДА её быстро признало бы невиновной, приняв любое оправдание этой спортсменки (привет Джессике Калаланг и её косметике)! И результат американской сборной не пересмотрели бы и вручили им медали.
вы этого не знаете, еще раз повторяю, в Америке много кого дисквалифицируют не смотря на звания. Если США такие всемогущие, что ж не дали провести Байлз лекарства на ОИ? :)
про Каллаган - косметика была? ее спортсменка предоставила? В ней были обнаружены следы запрещенного вещества? Если - да, то в чем проблема.
Еще раз, у Камилы даже деда не нашли )) и вообще нет ни одного доказательства, что это мог быть десерт, а мог и не быть.
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Ответ ДИОНИС
Посмотрите совершенно разную реакцию японских и американских фигуристов на это затянувшееся дело - и вы всё поймёте!
просто японцы сами по себе более сдержанная нация. Между прочим как только наши представители ФК не обзывают Каори Сакамото, она ни одного плохого слова про русских не сказала. Хотя половина говорит, что она толстая-не заслуженная, а вот если бы да кабы..Хотя кто-кто, а Каори вообще никакого влияния на ситуацию с отстранением не имеет. Она просто делает, что должна.
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кто такая Книрим? посредственная фигуристка, которую на ОИ разнесли китайцы и россияне (ну в паре с Фрейзером), а в команднике с треском влетели сборной ОКР (то есть России), а потом слилась после липового титула с Монпелье, где фигурки как таковой не было?!

получила свою медаль? получила! всё, хватит ныть!
это их потолок! ВОТ ИХ МЕДАЛИ!
не хотите серебро, получайте шоколадки, "золотые медалисты", которые не золотые, а разгромленно серебрянные! всегда и только!
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Ответ Андрей Шабанов
кто такая Книрим? посредственная фигуристка, которую на ОИ разнесли китайцы и россияне (ну в паре с Фрейзером), а в команднике с треском влетели сборной ОКР (то есть России), а потом слилась после липового титула с Монпелье, где фигурки как таковой не было?! получила свою медаль? получила! всё, хватит ныть! это их потолок! ВОТ ИХ МЕДАЛИ! не хотите серебро, получайте шоколадки, "золотые медалисты", которые не золотые, а разгромленно серебрянные! всегда и только!
Куда слилась? Ауууу, Алекса после ОИ ещё сезон выступала. Выиграла серебро ФГП, серебро ЧМ и золото командного Чемпионата Мира!!! У Вас явно какие-то проблемы, что Вы всякий бред пишете. Печально, вроде мужчина, а тут такое...
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