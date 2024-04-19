«Заполнить пустоту во время ожидания». Книрим показала шоколадную медаль после встречи с участниками командника ОИ-2022 из США

Фигуристка США высказалась о награждении за ОИ-2022, показав шоколадную медаль.

18 апреля организация Figure Skating in Harlem провела встречу в Нью-Йорке с участием Нэтана Чена, Алексы Книрим, Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Эти фигуристы выступали за сборную США на Олимпийских играх-2022 и заняли второе место в командном турнире, но позже были признаны победителями из-за дисквалификации россиянки Камилы Валиевой за допинг.

Награждение по итогам командника по-прежнему не состоялось.

«Шоколадная медаль, чтобы заполнить пустоту во время ожидания», – написала Книрим в соцсети.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?