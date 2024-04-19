«Заполнить пустоту во время ожидания». Книрим показала шоколадную медаль после встречи с участниками командника ОИ-2022 из США
Фигуристка США высказалась о награждении за ОИ-2022, показав шоколадную медаль.
18 апреля организация Figure Skating in Harlem провела встречу в Нью-Йорке с участием Нэтана Чена, Алексы Книрим, Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Эти фигуристы выступали за сборную США на Олимпийских играх-2022 и заняли второе место в командном турнире, но позже были признаны победителями из-за дисквалификации россиянки Камилы Валиевой за допинг.
Награждение по итогам командника по-прежнему не состоялось.
«Шоколадная медаль, чтобы заполнить пустоту во время ожидания», – написала Книрим в соцсети.
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?
вот они и получили шоколадки, это их уровень
во-вторых кто такая эта Книрим?
их Мишки сделали под шумок
липовая чемпионка, которая после этого не выступала нигде?
условная Валиева или Щербакова умные девушки, Аня вообще интеллигентная, вежливая и добрая, она бы промолчала, а если бы её спросили, Наверняка бы сказала что-то в духе: "я не знаю, не мне судить"
Галлям бы просто поржал, потроллил, как он это делает
что касается ИСУ, ВАДА и МОК, они бы трусливо попытались скрыть это, ведь ВАДА им там всё спонсирует, и конечно бы отмазали и дали леща всем критикам...
Кстати, отличие ситуации с Радукан и Камилы в том, что был найден виновный - врач, были найдены конкретные таблетки, именно поэтому применение допинга было засчитано как неумышленное.
У Ками до сих пор не ясно был ли десерт, зачем Камила его морозила, ела по кусочкам, да еще и везла в отдельном холодильнике в Питер (смешнее версии придумать нельзя было)
про Каллаган - косметика была? ее спортсменка предоставила? В ней были обнаружены следы запрещенного вещества? Если - да, то в чем проблема.
Еще раз, у Камилы даже деда не нашли )) и вообще нет ни одного доказательства, что это мог быть десерт, а мог и не быть.
получила свою медаль? получила! всё, хватит ныть!
это их потолок! ВОТ ИХ МЕДАЛИ!
не хотите серебро, получайте шоколадки, "золотые медалисты", которые не золотые, а разгромленно серебрянные! всегда и только!