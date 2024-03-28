Ягудин о Кубке Первого канала: «Мы думали сделать так, чтобы я поучаствовал как приглашенный спортсмен. Но там было бы так страшно, что я сказал: «Ребята, пока пропущу»
Алексей Ягудин объяснил свой отказ от приглашения на Кубок Первого канала.
Командный турнир российских фигуристов проходил с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге.
«Для меня, человека с одним турниром в сезоне, «Русским вызовом», цена ошибки высока. Расширить? А мы думали сделать так, чтобы я поучаствовал в Кубке Первого канала как приглашенный спортсмен.
Лиза Туктамышева там прыгала, я тоже мог сделать тройной тулуп. Были по этому поводу мысли, но там бы так страшно было, что я сказал: «Ребята, давайте пока пропущу». Мне в 44 годика и этого хватает», – сказал олимпийский чемпион 2002 года Ягудин.
Командник фигуристов все ближе к шоу и дальше от соревнований. Что удалось, а в чем провал?
Лиза там так "напрыгала", что даже у её персофанов всё опустилось... куда эти "пенсионеры" лезут? что даже планку нынешней разваленной Лизы примеряют на себя как маркер... шапито