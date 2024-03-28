Ягудин о Кубке Первого канала: «Мы думали сделать так, чтобы я поучаствовал как приглашенный спортсмен. Но там было бы так страшно, что я сказал: «Ребята, пока пропущу»

Теги Алексей Ягудин сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Кубок Первого канала по фигурному катанию Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алексей Ягудин объяснил свой отказ от приглашения на Кубок Первого канала.

Командный турнир российских фигуристов проходил с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге.

«Для меня, человека с одним турниром в сезоне, «Русским вызовом», цена ошибки высока. Расширить? А мы думали сделать так, чтобы я поучаствовал в Кубке Первого канала как приглашенный спортсмен.

Лиза Туктамышева там прыгала, я тоже мог сделать тройной тулуп. Были по этому поводу мысли, но там бы так страшно было, что я сказал: «Ребята, давайте пока пропущу». Мне в 44 годика и этого хватает», – сказал олимпийский чемпион 2002 года Ягудин.

Командник фигуристов все ближе к шоу и дальше от соревнований. Что удалось, а в чем провал?

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15 комментариев
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"пока пропущу"? это как? а когда не пропустит? "Лиза там прыгала, я тоже мог сделать", "но там бы так страшно было"...
Лиза там так "напрыгала", что даже у её персофанов всё опустилось... куда эти "пенсионеры" лезут? что даже планку нынешней разваленной Лизы примеряют на себя как маркер... шапито
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Ягудина только там и не хватало. Первый реально уже не знает, куда пристроить толпу.
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Кажется, что Алексей, до сих пор не протрезвел.
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На КПК 5 лямов не заработаешь,там поменьше в несколько раз платят,чо убиваться- то на тройном тулупе.Да и сколько лет у Ягудина будет этот один турнир,хоть бы озвучил.
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Надо убирать фк с первого канала. Совсем уже обнаглели и не стесняются в открытую деньги пилить.
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Побоялся что Федотов и Лазарев и перепрыгают и стихи лучше прочитают.
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+19
Ответ Carg0
Надо убирать фк с первого канала. Совсем уже обнаглели и не стесняются в открытую деньги пилить.
С Первого надо убирать всё.
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Слава всем богам.
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Наверное, Ягудин начал готовиться к следующему Русскому вызову. Что зря силы тратить на местные водокачки? Может с парашюта теперь прыгнет, чтоб опять супер приз утянуть?
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Рада, что этого не случилось.
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Когда клоп напьется крови -ему необходим перерыв.
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Леша, ты теперь чтец и на сцене игрец. Тебе голос надо ставит, а не тулупы прыгать.
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Плющенко вон не боится все это прыгать. У него на шоу все это легко и красиво.
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