Алексей Ягудин: «Русский вызов» выигрывать мне не надоело. Недовольны болельщики? Я чувствую себя абсолютно спокойно»

Теги Алексей Ягудин Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алексей Ягудин заявил, что ему не надоело побеждать на турнире шоу-программ.

9 марта олимпийский чемпион по фигурному катанию Ягудин во второй раз подряд победил на соревнованиях «Русский вызов».

«Русский вызов» выигрывать мне не надоело. Мной недовольны болельщики? Я чувствую себя абсолютно спокойно. Если сравнивать этот сезон с прошлым, такого страха, как год назад, я давно не испытывал. В этом году чуть попроще, но это связано с тем, что было пройдено «техобслуживание», сделаны колени. Небольшой ремонт сделал, так сказать.

У меня много зависит от трюка с тройным тулупом, если он стабилен, то и я спокоен. Тулуп сейчас пошел с высоким процентом. Но я все равно боялся, ночи не спал, как идиот, заснуть не мог, стихи повторял наизусть. В какой-то момент просто включил свет и сказал себе: «Леха, успокойся! Все нормально будет», – рассказал Ягудин.

Фигурист назвал победу на турнире своим главным итогом сезона.

«Главный итог сезона для меня – взят второй «Русский вызов». Мой сезон начался 8 марта, закончился 9-го. И стопроцентный показатель, один из одного. Приятно, все для души», – отметил Ягудин.

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17 комментариев
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Когда-то был великим чемпионом в глазах людей, а стал клоуном-лизоблюдом. Жаль видеть такими героев детства(
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Алексей, мы довольны! Просто переживаем, ведь увеличенная печень - дополнительная нагрузка на колени, суставы, отсюда и проблемы.
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Ответ Kirill Dmitriev
Когда-то был великим чемпионом в глазах людей, а стал клоуном-лизоблюдом. Жаль видеть такими героев детства(
Некоторые из кумиров вообще в депутаты пошли. Впрочем, спортивный талант и совесть далеко не всегда сочетающиеся вещи
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Давно вас не было, Алешенька. Кодировались?
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Кто бы сомневался в твоём цинизме, наглости, вседозволенности. Лёшик яркий представитель , так называемого фигурного истеблишмента, которым наплевать на мнение болельщиков.
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Да поняли мы, поняли
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Зачем стихи повторял, боялся, что запись заест?
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Недовольны болельщики? Я чувствую себя абсолютно спокойно» --- Потому что тебе платят не болельщики, а твои связи.
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Противно слушать бред
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5 миллионов не пахнут
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Пять мультов за пять минут - Миллер с Сечиным нервно курят в углу. Многое себе можно простить за такую эффективность труда.
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Ни стыда, ни чести, ни совести...
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Абсолютно спокоен, как Шнякин, у которого от комментариев взрывается пятая точка.
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Лёше дали приз, он его и взял с бонусом в 5 лямов. Соревновательного процесса как такового не было, а был смотр, где жюри на свой вкус определяло лучших.
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Ну тебе что до нас, мы же в *овне живём а ты великий
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Ответ Kirill Dmitriev
Когда-то был великим чемпионом в глазах людей, а стал клоуном-лизоблюдом. Жаль видеть такими героев детства(
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