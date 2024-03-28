Алексей Ягудин: «Русский вызов» выигрывать мне не надоело. Недовольны болельщики? Я чувствую себя абсолютно спокойно»

Алексей Ягудин заявил, что ему не надоело побеждать на турнире шоу-программ.

9 марта олимпийский чемпион по фигурному катанию Ягудин во второй раз подряд победил на соревнованиях «Русский вызов».

«Русский вызов» выигрывать мне не надоело. Мной недовольны болельщики? Я чувствую себя абсолютно спокойно. Если сравнивать этот сезон с прошлым, такого страха, как год назад, я давно не испытывал. В этом году чуть попроще, но это связано с тем, что было пройдено «техобслуживание», сделаны колени. Небольшой ремонт сделал, так сказать.

У меня много зависит от трюка с тройным тулупом, если он стабилен, то и я спокоен. Тулуп сейчас пошел с высоким процентом. Но я все равно боялся, ночи не спал, как идиот, заснуть не мог, стихи повторял наизусть. В какой-то момент просто включил свет и сказал себе: «Леха, успокойся! Все нормально будет», – рассказал Ягудин.

Фигурист назвал победу на турнире своим главным итогом сезона.

«Главный итог сезона для меня – взят второй «Русский вызов». Мой сезон начался 8 марта, закончился 9-го. И стопроцентный показатель, один из одного. Приятно, все для души», – отметил Ягудин.

Почему поведение Ягудина после шоу-турнира – образец фальши

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