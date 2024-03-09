Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин второй раз подряд победил на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Соревнования завершились сегодня в Санкт-Петербурге. Ягудин выступил под музыку Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» и под стихотворение Роберта Рождественского «Мгновения», которое за кадром зачитал сам фигурист.

За свое выступление Ягудин набрал 12 баллов. Занявшая второе место Елизавета Туктамышева получила 10.

В прошлом году Ягудин также победил на «Русском вызове».