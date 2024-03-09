Алексей Ягудин второй раз подряд победил на турнире шоу-программ «Русский вызов»
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин второй раз подряд победил на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Соревнования завершились сегодня в Санкт-Петербурге. Ягудин выступил под музыку Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» и под стихотворение Роберта Рождественского «Мгновения», которое за кадром зачитал сам фигурист.
За свое выступление Ягудин набрал 12 баллов. Занявшая второе место Елизавета Туктамышева получила 10.
В прошлом году Ягудин также победил на «Русском вызове».
А вообще позорище, а не оценки. Всю халтуру отметили, а прекрасных Аню и Петю прокатили.
Это ужасно, мне жаль потраченного времени на это ЛП
Ну что блин в его номере такого, что бы выиграть? Ну хрень же.