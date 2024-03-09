Алексей Ягудин второй раз подряд победил на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Теги Алексей Ягудин Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин второй раз подряд победил на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Соревнования завершились сегодня в Санкт-Петербурге. Ягудин выступил под музыку Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» и под стихотворение Роберта Рождественского «Мгновения», которое за кадром зачитал сам фигурист.

За свое выступление Ягудин набрал 12 баллов. Занявшая второе место Елизавета Туктамышева получила 10.

В прошлом году Ягудин также победил на «Русском вызове».

71 комментарий
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Обожаю «Зиму» Ягудина, но его первое место сейчас - просто позорище и плевок тем ребятам, которые заморочились над номерами.
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Надеюсь в следующем году все действующие проигнорят турнир. Пусть пенсионеры одни катаются
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Если этот турнир не будет отменен, наша федерация фигурного катания станет полным посмешищем. Любые нормальные любители фигурного катания никогда более не купят билеты на этот недотурнир. Полное фиаско и провал всех, кто его устраивал. ФФКР, Первый канал.
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Ягудина больше не приглашать.
А вообще позорище, а не оценки. Всю халтуру отметили, а прекрасных Аню и Петю прокатили.
Это ужасно, мне жаль потраченного времени на это ЛП
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Как-то даже неприятно такое судейство
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Позорище
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Неужели Ягудину не стыдно было после выигранных 5 лямов в том году,в этом году опять подавать заявку.Когда у него совесть проснется,шел бы .....в театр.
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Аннигилировали смысл конкурса этой победой
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Уважаю и люблю Ягудина, но это уже не серьёзно......
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Надо было его в жюри посадить просто в этом году.
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И сколько можно спекулировать на таких темах как война и смерть!
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Оказалось, что вчерашняя ситуация со Стасей - это еще не предел недоумения и странных решений. "Перекрыли".
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Опять Ягудинщина. Ну я говорил, что если он выиграет второй раз, то больше смотреть не буду. Как минимум этот турнир потерял одного болельщика.
Ну что блин в его номере такого, что бы выиграть? Ну хрень же.
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Какой треш!Все призы от жюри-это просто заранее заготлвленные фамилии тех,кому надо дать!
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Это просто позорище!
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Апофеоз кумовства и коррупции! Треш!
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Мягко говоря возникают вопросы.
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Ответ Юра Плисецкий
Комментарий скрыт
Хватит уже,номер ужасный
+14
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+11
Жюри нормальное можно уже посадить?А не балеруна из Мариинки,который первый раз в жизни видит фигуристов, и режиссёра,который смотрел последний раз фигурное,когда Белоусова с Протопоповым катались?
+11
-1
+10
Ответ Дэн Селедкин
Ну не знаю... С судейством нужно что-то делать...
Гнать их в шею!
+9
0
+9
Ягудин заслужил не первое место, а приз "развесистая клюква"
+9
-1
+8
Хорошая надбавка для пенсии у Ягудина с Туктамышевой, победили кто надо)
+9
-1
+8
Ну не знаю... С судейством нужно что-то делать...
+8
0
+8
У Туктамышевой прекрасный номер. У Домниной, Фроловой, Коляды, Семененко, Насти с Сашей тоже. Но надо иметь совесть в присвоении 1 места. Да и вряд ли вся сумма выиграша достанется одному Яге, поделят.
+9
-1
+8
Судьи - позорище
+7
0
+7
Леш, сколько можно устраивать эту клоунаду и отбирать деньги у молодых?
+9
-2
+7
А Мишкам никто ничего дать не хочет за чувство юмора?
+7
0
+7
Новая шуба сама себя не купит🤓
+8
-1
+7
Судей уберите
+7
-1
+6
Ответ Olga1212
Как-то даже неприятно такое судейство
Уберите жюри!
+6
0
+6
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