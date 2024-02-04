Юрист Анцелиович о дисквалификации Валиевой: «Если спортсменка поможет раскрыть нарушение антидопинговых правил персоналом, это может служить основанием для снижения санкции»

Теги сборная России допинг женское катание дисквалификации Анна Анцелиович Камила Валиева Фигурное катание

Юрист Анцелиович оценила возможность сокращения срока дисквалификации Валиевой.

«К сожалению, антидопинговые правила не предусматривают сокращение срока по вновь открывшимся обстоятельствам. Такой концепции, чтобы пересмотреть в сторону уменьшения срока, нет.

Но есть понятие существенного содействия. Если спортсменка в период своей дисквалификации поможет антидопинговым организациям раскрыть нарушение антидопинговых правил другими спортсменами или ее персоналом, то это может служить основанием для снижения вынесенной санкции.

Это единственный законный способ получить снижение после вынесения решения», — сказала Анна Анцелиович. 

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115 комментариев
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Не для того Валиевой столько плюшек перепало ,чтобы она кого-то сдавала.Будет и дальше молчать
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Ответ Александр
Комментарий скрыт
С того что она от них не отказывается и охотно принимает
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+44
Если она заговорит, то ей надо бежать из страны, здесь её сожрут. Так что, она не заговорит никогда.
+36
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Ками уже в 25 году выйдет из бана. Ради одного сезона будет сдавать тренеров? Остаться без миллионов, квартир и других плюшек?
+32
-3
+29
Пусть Когана с Поздняковым сдает, их не жалко.
+26
-4
+22
Ответ Евгений - 79
Те сдаст деда с потрохами? Или вы всерьёз думаете, что она сдаст тренера или доктора?
Ничего она не скажет они с мамой уже десятки миллионов получили и ещё получат, будет молчать как рыба. Только жалеть ее не надо.
+29
-7
+22
Можно дедушку сдать, его не жалко.
+24
-3
+21
Камиле уже в открытую обещают бочку варенья и корзину печенья, если она оговорит кого- нибудь!?

Вот все этом и весь смысл наказания: мы росказни Родченкова щедро оплатили, и ты не прогадаешь , если примешь наши условия.
+21
-9
+12
Ответ Аля Иванова
Если она заговорит, то ей надо бежать из страны, здесь её сожрут. Так что, она не заговорит никогда.
Если бы сразу сказала ничего бы ей не было но и плюшек бы не получила, они с мамой выбрали этот путь это их выбор и жалеть ее нечего.
+22
-10
+12
Про плюшки тем кто закрыл комментарии. Так пусть откажется и самый край это реклама перед самым решение КАС которую она получила по разнорядке и где она заявляет по все услышанное "Я Олимпийская чемпионка Камила Валиева" Кто лично это придумал ему надо премию дать за тупость и идиотизм
+16
-5
+11
Ответ Olga.t
Т.е. Камилу может спасти донос на других спортсменов?? Ну и цена снижения наказания... Хотя кто-то и мог бы пойти на такой шаг, прикрываясь благими целями, тем более доносительство в стране процветает и набирает обороты. Но вряд ли она даст дополнительные показания в отношении окружения по своему кейсу, по многим причинам.
Не доносить на других спортсменов, а сказать правду о тренерах, врачах минимум
+22
-11
+11
Ответ papadok
Можно дедушку сдать, его не жалко.
Тем более, что и не дедушка вовсе, а отец бывшего маминого сожителя.
+14
-4
+10
Это что ещё за торги?! Расследованием должна была заниматься РУСАДА и Следственный Комитет. Если наше Агентство ничего не смогло найти, то чем поможет Камила?
+10
0
+10
Она не сможет на это пойтить. У неё сразу же отберут "плюшки" 😏
+12
-3
+9
Ответ Александр Шульгин
Не доносить на других спортсменов, а сказать правду о тренерах, врачах минимум
А если нет никакой правды? Придумать ее?
+12
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Ответ Viks
Тем более, что и не дедушка вовсе, а отец бывшего маминого сожителя.
Вот и я об этом. Заодно и с бывшим маминым посчитаться.
+8
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+8
Если она заговорит, то не только в спорте придется что-то менять
+9
-1
+8
Те сдаст деда с потрохами? Или вы всерьёз думаете, что она сдаст тренера или доктора?
+11
-3
+8
Надо же. Прямым текстом советуют - оговори своих тренеров и отпустим.
Может быть.
Или опустим окончательно.
+16
-9
+7
Ответ Jessi
Ками уже в 25 году выйдет из бана. Ради одного сезона будет сдавать тренеров? Остаться без миллионов, квартир и других плюшек?
Реально сезона два, один полный и два по половине, сдавать конечно никого не будет
+7
0
+7
А как же Кокс, которой скостили после представления новых обстоятельств с 2 лет до полугода, которые она уже отбыла к этому времени.
Ах да, она же американка.
+9
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+6
Валиева такой же соучастник этого кейса как и ЭТ, мама и врач. Ни слова не помолвит никогда на эту тему
+7
-1
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Ответ Александр Шульгин
Про плюшки тем кто закрыл комментарии. Так пусть откажется и самый край это реклама перед самым решение КАС которую она получила по разнорядке и где она заявляет по все услышанное "Я Олимпийская чемпионка Камила Валиева" Кто лично это придумал ему надо премию дать за тупость и идиотизм
Как же тут доказывали, что этот титул у неё был и будет. И где же он, мне интересно. В любом случае, шло разбирательство, три команды без медалей, а она снимается в такой рекламе. Вот тогда она окончательно показала истинное лицо и всё сразу стало ясно. Жаль лишь команду и девочек, которые остались без команды и путевки на ОИ
+6
-1
+5
Ответ Jessi
Ками уже в 25 году выйдет из бана. Ради одного сезона будет сдавать тренеров? Остаться без миллионов, квартир и других плюшек?
Фиг бы с квартирами, представьте себе, что будет с человеком, давшим показания против ТШТ. Там только бежать из страны и просить укрытия.
+6
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+5
Ответ ДИОНИС
Это что ещё за торги?! Расследованием должна была заниматься РУСАДА и Следственный Комитет. Если наше Агентство ничего не смогло найти, то чем поможет Камила?
Она В ПРИНЦИПЕ, конечно, могла бы помочь, потому как она точно знает, что "витаминками"- то её пичкали. Но она явно ничего не скажет, потому как для неё это смерти подобно
+7
-2
+5
очередной наброс на тшт от якобы юриста...
с кем вы мастера дышла?)
+13
-8
+5
Ответ Александр Шульгин
Реально сезона два, один полный и два по половине, сдавать конечно никого не будет
она пропустит один ЧР) во втором уже сможет участвовать
+7
-2
+5
Ответ Александр Шульгин
Не доносить на других спортсменов, а сказать правду о тренерах, врачах минимум
Предлагается два варианта - либо сообщить о нарушениях антидопинговых правил другими спортсменами, либо сообщить о нарушениях в своем окружении.
Так говорит эта юристка, прочитайте ещё раз текст.
+5
0
+5
Это ежу понятно если бы сразу сказала правду то получила бы три месяца, максимум пол года и лишения всех наград и давно бы вышла и с чистой совестью соревновалась. Но никогда она этого не сделает.
+13
-8
+5
Ничего она не раскроет. Не может же она сдать собственную мамашу. А наговорить на тренеров тоже не может по 2м причинам- из-за плюшек и из остатков совести.
+7
-3
+4
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