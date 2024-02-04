Юрист Анцелиович о дисквалификации Валиевой: «Если спортсменка поможет раскрыть нарушение антидопинговых правил персоналом, это может служить основанием для снижения санкции»

Юрист Анцелиович оценила возможность сокращения срока дисквалификации Валиевой.

«К сожалению, антидопинговые правила не предусматривают сокращение срока по вновь открывшимся обстоятельствам. Такой концепции, чтобы пересмотреть в сторону уменьшения срока, нет.

Но есть понятие существенного содействия. Если спортсменка в период своей дисквалификации поможет антидопинговым организациям раскрыть нарушение антидопинговых правил другими спортсменами или ее персоналом, то это может служить основанием для снижения вынесенной санкции.

Это единственный законный способ получить снижение после вынесения решения», — сказала Анна Анцелиович.

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