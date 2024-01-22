Ягудин о воспитании: «Родителям нужно обходиться без давления. Важно не забирать у ребенка что-то, как в моем детстве, когда я не мог смотреть «Санта-Барбару»

Теги Алексей Ягудин Татьяна Тотьмянина кино Фигурное катание

Алексей Ягудин назвал важные принципы в воспитании детей.

Об этом олимпийский чемпион по фигурному катанию высказался в рамках проекта общества «Знание».

«Мы говорим не про ремни и ругань, а про общение и разговоры. Важно не кричать на ребенка, не ругать, не ставить в угол или забирать у него что-то, как в моем детстве, когда у меня отбирали провод от телевизора и я не мог смотреть очередную серию «Санта-Барбары».

Да, не удивляйтесь. У меня даже была любимая актриса – Робин Райт, которая играла Келли, миленькую блондиночку. Для меня это было все – мир рушился. Поэтому родителям нужно находить способы обходиться без давления.

Для нас с Таней (Тотьмяниной) на первом месте – образование, умный и образованный человек пригодится везде», – сказал Ягудин.

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну, как человек, который учился в той же школе, что и Алексей, могу подтвердить, что он действительно серьёзно относится к образованию. Как минимум, по мнению тех учителей, которые застали период его обучения и потом долгие, долгие годы ставили его в пример всем остальным)) Ведь "Лёшенька с собой на все соревнования возил учебники и усердно занимался, не то что вы, оболтусы!". Про Шнурова, который тоже учился в нашей школе, они почему-то вспоминать не любили, очень странно))
+38
0
+38
"Санта-Барбара" с участием Ягудина и Плющенко продолжается уже более 20 лет ....участвовать в ней куда престижнее чем просто смотреть....
+28
-2
+26
Ну понятно, что парню Келли нравилась)) И тогда это было всё в новинку, но очень сильно затянулось... Даже не знаю, есть ли кто, досмотревший до конца этот сериал.
+13
0
+13
Ответ ретроградный меркурий
Если бы родители Ягудина не оттаскивали его в детстве за уши от телевизора и Санта-Барбары, не было бы ни олимпийских медалей, ни серебряной медали в школе. 15 часов бодрствования в сутках не резиновые, и когда 7-8 часов из них занимает только фигурное катание, просмотр санта-барбар будет непозволительной роскошью. К сожалению, за решение идти в профессиональный спорт приходится расплачиваться. Жёсточайшие тайм-менеджмент и дисциплина, приоритеты спорта и учёбы над всем остальным - необходимый ингредиент успеха
А мне кажется, что если ребенок смотрит тв раз в день (какую-нибудь любимую передачу), то это абсолютно нормально.
+12
0
+12
Это мило. Лёша открылся с другой стороны))
+13
-2
+11
Ответ Fellina
А мне кажется, что если ребенок смотрит тв раз в день (какую-нибудь любимую передачу), то это абсолютно нормально.
Тем более в то время кроме Барбары были и познавательные передачи. Тот де Звездный час. Это сейчас одна скобеевщина/соловьевщина в прайм
+12
-1
+11
А я была влюблена в Мэйсона Кэпвелла, старшего брата Келли )))
+9
0
+9
Тоже из того поколения, которое помнит этот сериал. И он был не так уж плох, по сравнению с другими мыльными операми. По крайней мере по игре актеров и по крайней мере в начале, вряд ли его кто досмотрел конечно. Почему-то запомнилось как там иногда декламировали английских классиков. А Робин Райт в принципе неплохая актриса, тогда была еще и молодой красоткой. 40 минут в день, с учетом рекламы, и перед сном, не так уж много. Можно было и позволить ребенку, хотя бы в качестве поощрения.
+9
0
+9
Вспомните те времена, в стране дикий капитализм, растерянность и неустроенность, а по телеку страсти миллионеров, в солнечной Калифорнии, да и выбора в те времена большого не было.
+8
0
+8
Ответ juliamart
Ну понятно, что парню Келли нравилась)) И тогда это было всё в новинку, но очень сильно затянулось... Даже не знаю, есть ли кто, досмотревший до конца этот сериал.
Кажется, его так и не показали на российском тв до конца. Видимо, рейтинги со временем совсем упали.
+8
0
+8
Ответ juliamart
Ну понятно, что парню Келли нравилась)) И тогда это было всё в новинку, но очень сильно затянулось... Даже не знаю, есть ли кто, досмотревший до конца этот сериал.
Я была очень маленькой, когда он начался. В это время проходила длительное лечение в больнице, смотреть больше было нечего, вот и смотрели)) Почему-то помню одну из последних серий, когда уже Сиси вышел из комы и сказал, как же я все проспал, уже Берлинскую стену разрушили😁😁😁
+6
0
+6
Если бы родители Ягудина не оттаскивали его в детстве за уши от телевизора и Санта-Барбары, не было бы ни олимпийских медалей, ни серебряной медали в школе. 15 часов бодрствования в сутках не резиновые, и когда 7-8 часов из них занимает только фигурное катание, просмотр санта-барбар будет непозволительной роскошью. К сожалению, за решение идти в профессиональный спорт приходится расплачиваться. Жёсточайшие тайм-менеджмент и дисциплина, приоритеты спорта и учёбы над всем остальным - необходимый ингредиент успеха
+12
-7
+5
Мне тоже всегда Келли нравилась больше Иден)))
Ну а Мейсон и Роберт... Ох, это отдельная тема)))
+5
0
+5
Для толстокожих бегемотов крики и негатив в их сторону совершенно безопасны. А вот для обычных людей психологический дискомфорт влечет избыток гормонов в крови, и как следствие угнетение нервной и мышечной деятельности. Берегите здоровье своё и ребенка, и всё будет в шоколаде! :))
+5
-1
+4
Да, как же сейчас не хватает Санта-Барбары...

По сравнению с тем шлаком какой льётся с наших федеральных каналов теперь - Санта-Барбара ещё ничего была.
+4
0
+4
Ответ Shveddka
Мне тоже всегда Келли нравилась больше Иден))) Ну а Мейсон и Роберт... Ох, это отдельная тема)))
Я Роберта не помню. Кто это?
+3
0
+3
С тех пор Яга спокойно мимо блонди не проходит.
Тотьмянина и Плющ не дадут соврать😀
+2
0
+2
Ответ ретроградный меркурий
Если бы родители Ягудина не оттаскивали его в детстве за уши от телевизора и Санта-Барбары, не было бы ни олимпийских медалей, ни серебряной медали в школе. 15 часов бодрствования в сутках не резиновые, и когда 7-8 часов из них занимает только фигурное катание, просмотр санта-барбар будет непозволительной роскошью. К сожалению, за решение идти в профессиональный спорт приходится расплачиваться. Жёсточайшие тайм-менеджмент и дисциплина, приоритеты спорта и учёбы над всем остальным - необходимый ингредиент успеха
Слушайте, ну это же не нынешние времена, когда посмотреть сериал - это зависнуть в сети на много-много часов и смотреть все серии запоем. Это времена, когда выходила одна серия один раз в день и шла в течение часа с перерывами на рекламу. А дальше жди следующего дня, только утром - перед школой - будет повтор, если повезет.
+2
0
+2
Ответ juliamart
Ну понятно, что парню Келли нравилась)) И тогда это было всё в новинку, но очень сильно затянулось... Даже не знаю, есть ли кто, досмотревший до конца этот сериал.
Тогда сериал годно смотрелся. Сейчас если глянуть, это фуфло полнейшее. Какая то беспросветная тупость. Я на днях в ютубе наткнулся на первую серию и потом сразу посмотрел последнюю. Туфта конечно.
+2
0
+2
Ответ KMR
Тем более в то время кроме Барбары были и познавательные передачи. Тот де Звездный час. Это сейчас одна скобеевщина/соловьевщина в прайм
Какая разница, что он хотел смотреть. Или нужно смотреть только познавательные передачи?! Тем более его детство прошло было читающим поколением.
+2
0
+2
Ответ Howard Norfolk
Вспомните те времена, в стране дикий капитализм, растерянность и неустроенность, а по телеку страсти миллионеров, в солнечной Калифорнии, да и выбора в те времена большого не было.
Все смотрели первые 100 серий Санты-Барбары, мало кого можно бюло затащить смотреть дальше. :)
+4
-2
+2
Ответ alexnew
Все смотрели первые 100 серий Санты-Барбары, мало кого можно бюло затащить смотреть дальше. :)
Я не смотрела, и не собиралась даже.
+3
-1
+2
При этом сам отбирал у дочери телефон, что б та закончила четверть на отлично.
+3
-1
+2
Правда Ягудин забыл добавить ,что он потом несколько лет жил в стране Санта -Барбары ....
+3
-1
+2
Ответ Ната555
Комментарий скрыт
Я с бабушкой смотрела всякие сериалы. "Санта Барбара" прошла мимо меня, а вот "Дикий ангел", "Богатые и знаменитые", "Черный жемчуг" помню. Лет в семь-десять было интереснее мультиков :))
+4
-3
+1
Ответ Anya Kr
По-моему, полицейский
полицейский - Круз.
+1
0
+1
Ответ Большое Путешествие Рузика
Я Роберта не помню. Кто это?
он сильно позже появился, вы его могли просто не особо увидеть. а так был такой персонаж, крутил и с Иден, и с Келли)
+1
0
+1
Ответ juliamart
я бросила смотреть раньше)
Да я тоже) просто телевизор работал как фон и я все думала, когда же это закончится. Ничего не помню особо, что там было, но было интересно, очнётся ли Сиси)) вот как-то в памяти отложилось. Видимо, я дождалась😂
+1
0
+1
Ответ Шесть неизвестных
он сильно позже появился, вы его могли просто не особо увидеть. а так был такой персонаж, крутил и с Иден, и с Келли)
Роберт Бар! Помню его хорошо
+1
0
+1
Ответ Большое Путешествие Рузика
Я Роберта не помню. Кто это?
один из возлюбленных Иден и Келли
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий