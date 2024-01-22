Ягудин о воспитании: «Родителям нужно обходиться без давления. Важно не забирать у ребенка что-то, как в моем детстве, когда я не мог смотреть «Санта-Барбару»
Алексей Ягудин назвал важные принципы в воспитании детей.
Об этом олимпийский чемпион по фигурному катанию высказался в рамках проекта общества «Знание».
«Мы говорим не про ремни и ругань, а про общение и разговоры. Важно не кричать на ребенка, не ругать, не ставить в угол или забирать у него что-то, как в моем детстве, когда у меня отбирали провод от телевизора и я не мог смотреть очередную серию «Санта-Барбары».
Да, не удивляйтесь. У меня даже была любимая актриса – Робин Райт, которая играла Келли, миленькую блондиночку. Для меня это было все – мир рушился. Поэтому родителям нужно находить способы обходиться без давления.
Для нас с Таней (Тотьмяниной) на первом месте – образование, умный и образованный человек пригодится везде», – сказал Ягудин.
Ну а Мейсон и Роберт... Ох, это отдельная тема)))
По сравнению с тем шлаком какой льётся с наших федеральных каналов теперь - Санта-Барбара ещё ничего была.
Тотьмянина и Плющ не дадут соврать😀