Ягудин о воспитании: «Родителям нужно обходиться без давления. Важно не забирать у ребенка что-то, как в моем детстве, когда я не мог смотреть «Санта-Барбару»

Алексей Ягудин назвал важные принципы в воспитании детей.

Об этом олимпийский чемпион по фигурному катанию высказался в рамках проекта общества «Знание».

«Мы говорим не про ремни и ругань, а про общение и разговоры. Важно не кричать на ребенка, не ругать, не ставить в угол или забирать у него что-то, как в моем детстве, когда у меня отбирали провод от телевизора и я не мог смотреть очередную серию «Санта-Барбары».

Да, не удивляйтесь. У меня даже была любимая актриса – Робин Райт, которая играла Келли, миленькую блондиночку. Для меня это было все – мир рушился. Поэтому родителям нужно находить способы обходиться без давления.

Для нас с Таней (Тотьмяниной) на первом месте – образование, умный и образованный человек пригодится везде», – сказал Ягудин.