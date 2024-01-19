Энберт о Трусовой в роли интервьюера: «Надо пробовать, делать и находить для себя новые интересные форматы. Я рад, что Александра это делает»

Теги сборная России Александр Энберт Лина Федорова Евгения Медведева Александра Трусова Okko Фигурное катание

Александр Энберт оценил работу Александры Трусовой на Okko.

– Вы сами дали интервью в «Прокат show» Александре Трусовой. У вас сложилась очень доброжелательная атмосфера, но поначалу Александра казалась немного зажатой. Каково было общаться с ней в качестве интервьюера?

– Да, это был интересный выпуск: я стал гостем шоу, где обычно являюсь ведущим. С Александрой было легко разговаривать, мы с ней давно уже дружим, хорошо общаемся, и я рад, что она в итоге (даже если сначала казалось, что она была зажата) почувствовала себя свободно, комфортно, и мы классно поболтали.

Могу сказать по себе: в первых выпусках мне было сложно удерживать эту нить беседы, и я представляю, почему Александре сначала могло быть немножко сложно. Но надо пробовать, делать и находить для себя новые интересные форматы. Я рад, что Александра это делает.

У нас потом вышел еще новогодний выпуск «Прокат show», где мы с Линой Федоровой, Евгенией Медведевой и Александрой Трусовой обсуждали интересные новости прошедшего года. Мы весело поболтали, зрителям все очень понравилось, и нам тоже очень понравилось.

Рад, что мы с Александрой часто видимся в Okko, много общаемся, когда комментируем соревнования или снимаем шоу. У меня только положительные эмоции от совместной работы с ней, – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

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6 комментариев
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Круговорот интервьюирующих и интервьюируемых в ФК....))
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-3
+16
Ответ oldparakhod
Круговорот интервьюирующих и интервьюируемых в ФК....))
Ага, сами порем, сами шьем
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Уже перебор с интервью, как и с шоу. Не интересно.
+4
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На Окко выходят интересные видео с Сашей, где она разьясняет и показывает разные элементы фк.

Сегодня вышло новое видео от Саши на Окко, где она показывает разные прыжки.
+4
-2
+2
Ответ vanessa2021
На Окко выходят интересные видео с Сашей, где она разьясняет и показывает разные элементы фк. Сегодня вышло новое видео от Саши на Окко, где она показывает разные прыжки.
Прыжки пусть показывает,а до комментатора не доросла,речь пусть развивает
+2
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+1
Не всем косноязычным надо пробовать себя в роли,она умеет хорошо прыгать,любит детей,этим и надо заниматься,ее вижу тренером,а не реппортером
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