Энберт о Трусовой в роли интервьюера: «Надо пробовать, делать и находить для себя новые интересные форматы. Я рад, что Александра это делает»

Александр Энберт оценил работу Александры Трусовой на Okko.

– Вы сами дали интервью в «Прокат show» . У вас сложилась очень доброжелательная атмосфера, но поначалу Александра казалась немного зажатой. Каково было общаться с ней в качестве интервьюера?

– Да, это был интересный выпуск: я стал гостем шоу, где обычно являюсь ведущим. С Александрой было легко разговаривать, мы с ней давно уже дружим, хорошо общаемся, и я рад, что она в итоге (даже если сначала казалось, что она была зажата) почувствовала себя свободно, комфортно, и мы классно поболтали.

Могу сказать по себе: в первых выпусках мне было сложно удерживать эту нить беседы, и я представляю, почему Александре сначала могло быть немножко сложно. Но надо пробовать, делать и находить для себя новые интересные форматы. Я рад, что Александра это делает.

У нас потом вышел еще новогодний выпуск «Прокат show», где мы с , Евгенией Медведевой и Александрой Трусовой обсуждали интересные новости прошедшего года. Мы весело поболтали, зрителям все очень понравилось, и нам тоже очень понравилось.

Рад, что мы с Александрой часто видимся в , много общаемся, когда комментируем соревнования или снимаем шоу. У меня только положительные эмоции от совместной работы с ней, – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.