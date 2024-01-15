Бестемьянова об участии Туктамышевой в прыжковом турнире: «Не думаю, что Лиза в полном объеме возвращается. Скорее всего, это просто разовая акция»
Бестемьянова прокомментировала возвращение Туктамышевой к прыжковому турниру.
Осенью Елизавета Туктамышева объявила о приостановке спортивной карьеры. На этой неделе фигуристка планирует принять участие в чемпионате России по прыжкам.
«Не думаю, что Туктамышева в полном объеме возвращается. Думаю, что Лиза, объявляя о паузе, предполагала, что выступит на прыжковом турнире, как и в турнире шоу‑программ. Скорее всего, это просто разовая акция», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.