Бестемьянова об участии Туктамышевой в прыжковом турнире: «Не думаю, что Лиза в полном объеме возвращается. Скорее всего, это просто разовая акция»

Бестемьянова прокомментировала возвращение Туктамышевой к прыжковому турниру.

Осенью Елизавета Туктамышева объявила о приостановке спортивной карьеры. На этой неделе фигуристка планирует принять участие в чемпионате России по прыжкам.

«Не думаю, что Туктамышева в полном объеме возвращается. Думаю, что , объявляя о паузе, предполагала, что выступит на прыжковом турнире, как и в турнире шоу‑программ. Скорее всего, это просто разовая акция», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду .