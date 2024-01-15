Бестемьянова об участии Туктамышевой в прыжковом турнире: «Не думаю, что Лиза в полном объеме возвращается. Скорее всего, это просто разовая акция»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Наталья Бестемьянова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Бестемьянова прокомментировала возвращение Туктамышевой к прыжковому турниру.

Осенью Елизавета Туктамышева объявила о приостановке спортивной карьеры. На этой неделе фигуристка планирует принять участие в чемпионате России по прыжкам.

«Не думаю, что Туктамышева в полном объеме возвращается. Думаю, что Лиза, объявляя о паузе, предполагала, что выступит на прыжковом турнире, как и в турнире шоу‑программ. Скорее всего, это просто разовая акция», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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9 комментариев
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Как интересно это происходит? Звонят по каждому событию отдельно или Бестемьянова выделяет час "у аппарата" и отвечает по всей дневной повестке разом? И не только она. Может базу телефонную обновить журналистам? Хотя остальные трубку не берут видимо, так как правда работают.
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Ну если платят,то почему разовая...
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Посмотрим, кто из нынешних, чемпионов всё и вся в 15 лет, через пять-семь лет хотя бы через скакалку перепрыгивать смогут.
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Ответ smoky eyes
Думаю, что даже разрешили бы, но если бы не было шансов на медаль. А так идея отличная
Прецеденты в других видах спорта (теннис, легкая атлетика) - делают отказ невозможным. Суды - издержки и т.п. Надо заявиться и требовать включения в состав участников - именно на основании прецедентов, прав человека, персональных заслуг и исключения из правил. Человек вложился в эти турниры - как мало кто другой. Конечно, если Валентин Николаевич Писеев станет этим заниматься по-настоящему "из тени", не пытаясь пиарить федерацию и себя лично. Чемпионка мира под пиратским флагом - это настолько в духе эпохи...
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Ответ Veronika spuria
Лиза оказалась не так уж и востребована вне льда, так что участие в этих шоу и турнирах ей только на пользу.
Лиза без остановок то в ледовых шоу, комментирование было, на Первом периодически занята. Куда больше восстребованности? Ей время остаётся только на поспать
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