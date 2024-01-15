Алексей Мишин: «Туктамышева уже вернулась. Прыжковый турнир – это же соревнование, верно? Мы работаем над тройным акселем»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Алексей Мишин заявил, что Елизавета Туктамышева вернулась к соревнованиям.

В октябре чемпионка мира-2015 объявила о паузе в карьере.

«Лиза уже вернулась. Она ведь участвует в прыжковом турнире на этой неделе (чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве – Sports.ru). Это же соревнование, верно?

Только соперничать она будет сама с собой. Мы активно работаем над тройным акселем. Лиза – императрица», – сказал заслуженный тренер России Мишин.

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5 комментариев
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Приятно слышать!У Профессора боевой настрой,значит всё будет хорошо.Это не международный старт,поэтому уважуха Лизе,что просто не побоялась после перерыва тут попрыгать.Щербаковой и Трусовой след простыл.
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очень жду Лизу и надеюсь что у нее все получится 🤞 хочется снова увидеть этот прекрасный триксель
+6
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Это не столько соревнование сколько шоу, которое интересно будет посмотреть. И хорошо, что Лиза решилась в нём участвовать.
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