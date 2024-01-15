Алексей Мишин: «Туктамышева уже вернулась. Прыжковый турнир – это же соревнование, верно? Мы работаем над тройным акселем»

Алексей Мишин заявил, что Елизавета Туктамышева вернулась к соревнованиям.

В октябре чемпионка мира-2015 объявила о паузе в карьере.

«Лиза уже вернулась. Она ведь участвует в прыжковом турнире на этой неделе (чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве – Sports.ru). Это же соревнование, верно?

Только соперничать она будет сама с собой. Мы активно работаем над тройным акселем. Лиза – императрица», – сказал заслуженный тренер России Мишин.