Баранова о скандале с Нугумановой: «Лиза попросила от меня публичной поддержки, я согласилась. Сейчас понимаю, что до конца не знала ситуацию»

Фигуристка Баранова объяснила, за что ей стыдно после скандала с Нугумановой.

В 2022 году Елизавета Нугуманова сообщала о травле со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына. Софья Баранова, которая тренировалась у Светланы Соколовской, в тот момент поддержала Нугуманову.

«Я знала, что Соколовская трепетно относится к Евгению Владимировичу (Рукавицыну), для нее он часть семьи. Лиза попросила от меня публичной поддержки, я согласилась и перед публикацией сообщила об этом одному из тренеров штаба, сказала, что сильно всех люблю, но хочу ее поддержать.

По-детски верила в эту святую дружбу. Написала в соцсетях: «Видела, как тебе было плохо, как ругались на тебя». Сейчас понимаю, что до конца не знала ситуацию. На тот момент я уже закончила со спортом.

Однажды пришла в гости увидеться с тренерами и не понимала их странного отношения – никто не разговаривал со мной. Спустя два года после этой ситуации выяснилось, что Соколовская сильно обиделась из-за того случая. Посчитала, что если я поддержала Нугуманову, которая пошла против Рукавицына, значит, пошла и против нее.

Это исключительно моя оплошность. Я знала, как она отреагирует, но не подумала, детский поступок. Безумно люблю Светлану Владимировну и считаю, что она права. Я уже не являюсь профессиональным спортсменом, но мне до сих пор стыдно. Хотела бы и сейчас общаться с ней. Она любила меня и всегда хорошо относилась ко мне.

Она, возможно, тоже долго проживала эту ситуацию. Я пыталась идти навстречу, поговорить, но нет значит нет. Если человек не идет на контакт – это его выбор. Если каждому давать второй шанс, постоянно прощать (в том числе и мне) – сядут на шею.

С Лизой после моей «помощи» общались еще какое-то время, но сейчас это сошло на нет. Возможно, из-за того, что я не так известна, как остальные ее подружки. Нет пользы, которую она могла бы получить. Но я не осуждаю ее, никакого негатива. Никто не завидует ее популярности, я – точно нет.

Возможно, сейчас я наговариваю на нее, но почему тогда весь мир фигурного катания негативно отзывается о человеке?.. На любую акцию есть реакция, с пустого места не было бы такого отношения. Значит, где-то повела себя неправильно, и видимо, неоднократно», – сказала Софья Баранова.

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