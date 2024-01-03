Баранова о скандале с Нугумановой: «Лиза попросила от меня публичной поддержки, я согласилась. Сейчас понимаю, что до конца не знала ситуацию»

Теги сборная России женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Софья Баранова Фигурное катание

Фигуристка Баранова объяснила, за что ей стыдно после скандала с Нугумановой.

В 2022 году Елизавета Нугуманова сообщала о травле со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына. Софья Баранова, которая тренировалась у Светланы Соколовской, в тот момент поддержала Нугуманову.

«Я знала, что Соколовская трепетно относится к Евгению Владимировичу (Рукавицыну), для нее он часть семьи. Лиза попросила от меня публичной поддержки, я согласилась и перед публикацией сообщила об этом одному из тренеров штаба, сказала, что сильно всех люблю, но хочу ее поддержать.

По-детски верила в эту святую дружбу. Написала в соцсетях: «Видела, как тебе было плохо, как ругались на тебя». Сейчас понимаю, что до конца не знала ситуацию. На тот момент я уже закончила со спортом.

Однажды пришла в гости увидеться с тренерами и не понимала их странного отношения – никто не разговаривал со мной. Спустя два года после этой ситуации выяснилось, что Соколовская сильно обиделась из-за того случая. Посчитала, что если я поддержала Нугуманову, которая пошла против Рукавицына, значит, пошла и против нее.

Это исключительно моя оплошность. Я знала, как она отреагирует, но не подумала, детский поступок. Безумно люблю Светлану Владимировну и считаю, что она права. Я уже не являюсь профессиональным спортсменом, но мне до сих пор стыдно. Хотела бы и сейчас общаться с ней. Она любила меня и всегда хорошо относилась ко мне.

Она, возможно, тоже долго проживала эту ситуацию. Я пыталась идти навстречу, поговорить, но нет значит нет. Если человек не идет на контакт – это его выбор. Если каждому давать второй шанс, постоянно прощать (в том числе и мне) – сядут на шею.

С Лизой после моей «помощи» общались еще какое-то время, но сейчас это сошло на нет. Возможно, из-за того, что я не так известна, как остальные ее подружки. Нет пользы, которую она могла бы получить. Но я не осуждаю ее, никакого негатива. Никто не завидует ее популярности, я – точно нет.

Возможно, сейчас я наговариваю на нее, но почему тогда весь мир фигурного катания негативно отзывается о человеке?.. На любую акцию есть реакция, с пустого места не было бы такого отношения. Значит, где-то повела себя неправильно, и видимо, неоднократно», – сказала Софья Баранова.

Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

23 комментария
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Что мы обсуждаем спортсменок,по сути ещё детей....Там вон тренеры ,как дети себя ведут.Обиды какие-то ...
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Нугуманова ещё та манипуляторша
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Прелесть какая... незамутнённая девочка. накинула на близкого человека любимого тренера, чтобы подлизаться в подружки к Нугумановой. Удивилась, что тренер ее внесла в список нон-грата. Нугуманова за ненадобностью следом отправила мавра, который сделал свое дело, прокинув маленькую врушку... И теперь обо всем этом она рассказала в интервью с формулировкой "раз все тебя не любят, то есть за что", то есть опять толком ничего не знает, мечется, к кому прибиться. Зачем? Нет, я всегда понимала. что спортсмены в массе интеллектом не блещут, но тут ощущение, что они в принципе не развиваются, даже на уровне социальных коммуникаций.
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Барановой, как и любому ребенку, свойственна неуравновешенность. Сначала ее потянуло в одну сторону. А в этом интервью – в другую, о чем она снова будет сожалеть в будущем. Но сильнее в той истории выделяются взрослые с обеих сторон. Соколовская показала себя не с лучшей стороны. Ради своего дружка так повела себя с ребенком, своим учеником… А Баранова зря сотворила себе кумира в лице тренера. Соколовская оказалась картонным наставником.
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Ответ Белые Росы
Барановой, как и любому ребенку, свойственна неуравновешенность. Сначала ее потянуло в одну сторону. А в этом интервью – в другую, о чем она снова будет сожалеть в будущем. Но сильнее в той истории выделяются взрослые с обеих сторон. Соколовская показала себя не с лучшей стороны. Ради своего дружка так повела себя с ребенком, своим учеником… А Баранова зря сотворила себе кумира в лице тренера. Соколовская оказалась картонным наставником.
Ребенку не 3 года чтобы не понимать во что она ввязывается.По сути поддерживая Нугу она одобряет наброс на Рукавицина не зная всей ситуации.Действительно,чего это Соколовская обиделась
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что поддержала Нугуманову странно, с ее слов не зная ситуации, что прошлась по ней сейчас не потому, что что-то там узнала, а потому. что тренеры с ней общаться отказались и *наверное, есть поводы* не любить Лизу, которая обвинила тренеров в буллинге. Так себе барышня, куда потянут, туда и прется.
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Ох уж эта "женская дружба". Просто несколько цитат:
"Это исключительно моя оплошность". "Но я не осуждаю ее, никакого негатива". И тут же... "Возможно, сейчас я наговариваю на нее" Значит, (Нугуманова) где-то повела себя неправильно, и видимо, неоднократно». "Возможно, из-за того, что я не так известна, как остальные ее подружки. Нет пользы, которую она могла бы получить".
Ну и про семью, где все друг друга любят и помогают:
"Однажды пришла в гости увидеться с тренерами и не понимала их странного отношения – никто не разговаривал со мной".
Выводы напрашиваются...
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Баранова наговорит по своей наивности и глупости, что с ней не только разговаривать перестанут, но и на порог не будут пускать.
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Хоть с чем-то, хоть как-то, но хочется вылезти в публичное пространство.
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Никогда нельзя принимать чью-любо сторону если все подробности скандала неизвестны.Можно потом в дураках остаться.И какая такая популярность у Нугумановой ?В тик-токе?Единственное что про нее известно так это то что она витает в облаках и хочет получать путевки на соревнования за красивые глаза..И форма у нее хорошая,и на ЧР она выступила хорошо и на ЧМ бы в тройку попала и на ЭГП ей дополнительное место дать должны.
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Лиза очень громко хлопнула дверью.
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Ответ Викусик Шабаева
Что мы обсуждаем спортсменок,по сути ещё детей....Там вон тренеры ,как дети себя ведут.Обиды какие-то ...
Дитю полные 18. На момент поддержки Нугумановой она тоже не была малолетней деточкой. Если сама не понимаешь, чем подобная "поддержка" может обернуться для того, на кого набрасывают, поговори с родителями. Они, наверное, объяснят, что такое для тренера обвинение в абьюзе и чем это может закончиться. и стоит ли желание отираться рядом с Лизой такого греха на душу.
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Кто это , Баранова ? Чем знаменита ? Никогда о ней не было ни слова и вдруг .
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Из двух отрывков интервью складывается впечатление, что невероятно глупая девочка
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То есть, взрослая тётя Соколовская обиделась и два года не разговаривала с девочкой. При этом чувство стыда за это внушили девочке, а Соколовской не стыдно.
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Нугуманова что-то и с рудковских радаров пропала. Небось затмевать начала звязду нашу рыжую
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Её поступки неудивительны. Уверен, что у неё красная медаль за окончание школы и золотой диплом престижного университета, как у той же Усачёвой.
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Какая незамутненная девушка: сначала поверила Лизе (нашла кому) на слово, не зная ситуации, высказалась, потом удивилась, что с ней после такого не разговаривают.
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Что-то как-то не по любви все, а разговоров
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Соколовская на Трусову очень сильно обиделась за своего масюсика Кондратюка! Трусовой лучше на глаза ей не попадаться!
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Ответ Беглый*
Нугуманова что-то и с рудковских радаров пропала. Небось затмевать начала звязду нашу рыжую
чем? :-)
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Ответ Беглый*
Нугуманова что-то и с рудковских радаров пропала. Небось затмевать начала звязду нашу рыжую
Вчера на шоу Плющенко её видела,даже завершала, толкая речь Яне в восхваление
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