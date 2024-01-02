Медведева вошла в топ-10 российских интервьюеров по версии The World Inform

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева YouTube Фигурное катание

Евгения Медведева вошла в топ интервьюеров по версии платформы The World Inform.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию расположилась на шестой строчке. В этом году Медведева открыла свой ютуб-канал, на котором выпускает шоу «Бес комментариев».

Топ-10 по версии платформы выглядит так:

1. Надежда Стрелец

2. Алена Жигалова

3. Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов

4. Светлана Бондарчук

5. Ксения Собчак

6. Евгения Медведева

7. Нобель Арустамян

8. Ида Галич

9. Настя Ивлеева

10. Вячеслав Манучаров

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45 комментариев
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Топ, в котором Стрелец на первом месте, о многом говорит…
+24
-11
+13
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Фантазии вошли в чат.
+11
0
+11
Прекрасно, что такой молодой проект уже заметили професионалы. Дальше больше, желаю Жене успехов.
+21
-10
+11
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Ерунду не пишите
+10
0
+10
Круто ! Даже просто попадание в список таких монстров интервью , уже большое достижение и признание. Молодец Женя , совершенствуется , как интервьюер с каждым выпуском в своём шоу , число подписчиков растёт , просмотры тоже , значит все правильно делает . И так же не случайно любят приглашать Женю для участия в различных шоу , трудно посчитать в скольких разных выпусках она приняла участие : говорить умеет , перед камерой держится естественно , юмор на месте , харизматичная и красива ,удачи и творческих успехов !
+20
-11
+9
Не знаю, что это за платформа, где выбирали десятку. Но в целом стартанула Женя хорошо. Умница😍
+11
-2
+9
Ответ Gemma157
Кроме Медведевой, Ивлеевой и Собчак никого не знаю. Ивлеева разве тоже интервью берет?
Да, у неё есть проект с интервью.
+9
-1
+8
Ответ Жертва ОФП брата Касаткиной
Топ, в котором Стрелец на первом месте, о многом говорит…
Это говорит о том , что на ее канал подписано почти 1,5 млн подписчиков и просмотров за год 150 млн . Значит она популярна и интересна !
+10
-3
+7
Ответ tanya_1111
Против Жени ничего не имею, но Стрелец на 1 месте? Серьезно?
Тоже её не очень люблю, но у неё просмотры хорошие
+9
-2
+7
Ответ Аля Иванова
А Вы согласны с тем, что Загитова была 3 года лучшей ведущей?
Согласные, уже минусуют нас с вами)
+9
-2
+7
Ответ ЛисаАлиса78
Комментарий скрыт
Нет, вы неправы. Именно эксперты выбирают десятку. А внутри проводится отдельное голосование
+8
-1
+7
Ответ ЛисаАлиса78
Ох уж эти опросы и голосования фанатов, которые всех, кого не попадя в топ 10 засунут
Десятку выбирают эксперты
+13
-6
+7
умница женя,заслуженное достижение,так держать!!!
+17
-10
+7
Поздравляю Женю!
Это очень круто!
+16
-10
+6
Зато Алина Загитова номинирована на звание лучшего подарка из-под елки.
+13
-7
+6
Против Жени ничего не имею, но Стрелец на 1 месте? Серьезно?
+8
-2
+6
Ответ Аленка_76
Конечно согласны
Ну, и Слава Богу.
+7
-1
+6
Дудя нет, Манучаров и Стрелец есть, причем последняя еще и на первом месте…)
+8
-3
+5
Не завидуйте загиботы. Алиначку сейчас опять признают лучшей ведущей или самой красивой, сексуальной. Будет и у вас праздник
+11
-6
+5
Ответ Max Madov
1 место занимает человек, который не может отличить Пучкова от Володарского. Понятно, что за рейтинг.
Первое место занимает человек с почти 1,5млн подписчиков и 150 млн просмотров за год )
+6
-1
+5
Ответ Max Madov
1 место занимает человек, который не может отличить Пучкова от Володарского. Понятно, что за рейтинг.
А кто это - Пучков и Володарский?
+7
-2
+5
Ответ Charliz
Серьезно?) лучше манучарова и Галич?)) а Меньшова? Соколовский? А та же Утяшева, а Погребижская?))) Молодцы «апрельские»))))
А Вы согласны с тем, что Загитова была 3 года лучшей ведущей?
+12
-7
+5
Молодец Женя.
Без громких слов и черного пиара, спокойно развивает свое ютьюб шоу.
Вот и первое признание. Да и выпуски, которые выхолят на сотни тысяч просмотров и попадают в тренды ютьюба, блоки рекламы в шоу - отличный показатель!
+9
-4
+5
Кроме Медведевой, Ивлеевой и Собчак никого не знаю. Ивлеева разве тоже интервью берет?
+7
-3
+4
Поздравляю Женю! Шоу ещё довольно "молодое", и Женя только учится, но у неё отлично получается. Дальше, больше.. 🥰😘
+7
-3
+4
Ответ Cruel Snake
А где Юра будет Дудь?
Это российский рейтинг, Дудь не считается. Он там дудит.
+5
-2
+3
Ответ Аля Иванова
А Вы согласны с тем, что Загитова была 3 года лучшей ведущей?
Конечно согласны
+8
-6
+2
Ответ Слончик
Комментарий скрыт
Причём здесь Познер? Женя ведёт шоу развлекательного характера, а Познер аналитические, политические программы. Что у вас мухи с котлетами смешаны?
+1
0
+1
Какая-то неизвестная платформа с непонятным рейтингом. Ну да, Собчак с ее охватами и хайповым контентом ставить рядом с Медведевой, ну такое. Женя пока даже подписоты на свой канал набрать не может.
Интервьюер из неё не очень, посмотрела минут 15, постоянно читает с телефона, интересный диалог развить не может.
+4
-3
+1
Ответ RusVector
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Решили новый год начать с вранья?
+1
0
+1
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