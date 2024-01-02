Медведева вошла в топ-10 российских интервьюеров по версии The World Inform
Евгения Медведева вошла в топ интервьюеров по версии платформы The World Inform.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию расположилась на шестой строчке. В этом году Медведева открыла свой ютуб-канал, на котором выпускает шоу «Бес комментариев».
Топ-10 по версии платформы выглядит так:
1. Надежда Стрелец
2. Алена Жигалова
3. Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов
4. Светлана Бондарчук
5. Ксения Собчак
7. Нобель Арустамян
8. Ида Галич
9. Настя Ивлеева
10. Вячеслав Манучаров
Это очень круто!
Без громких слов и черного пиара, спокойно развивает свое ютьюб шоу.
Вот и первое признание. Да и выпуски, которые выхолят на сотни тысяч просмотров и попадают в тренды ютьюба, блоки рекламы в шоу - отличный показатель!
Интервьюер из неё не очень, посмотрела минут 15, постоянно читает с телефона, интересный диалог развить не может.