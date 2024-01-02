Медведева вошла в топ-10 российских интервьюеров по версии The World Inform

Евгения Медведева вошла в топ интервьюеров по версии платформы The World Inform.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию расположилась на шестой строчке. В этом году Медведева открыла свой ютуб-канал, на котором выпускает шоу «Бес комментариев».

Топ-10 по версии платформы выглядит так:

1. Надежда Стрелец

2. Алена Жигалова

3. Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов

4. Светлана Бондарчук

5. Ксения Собчак

6.

7. Нобель Арустамян

8. Ида Галич

9. Настя Ивлеева

10. Вячеслав Манучаров