Татьяна Навка: «В следующем году пригласим зрителей на самую новогоднюю сказку – «Щелкунчик». Верю, что сможем удивить любителей фигурного катания»

Теги Татьяна Навка ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка рассказала, что представит в 2024 году новый ледовый спектакль.

«Сейчас с особой радостью и гордостью хочу сообщить, что мы уже приступили к подготовке нашей новой постановки на льду – в следующем году мы пригласим зрителей на самую новогоднюю и самую волшебную сказку – «Щелкунчик».

Верю, что мы сможем снова удивить и порадовать всех наших поклонников и любителей фигурного катания.

Как вы знаете, идею нашего шоу «Вечера на хуторе» я вынашивала несколько лет. И в итоге очень рада, что у нас было время на тщательную подготовку и проработку спектакля.

Наша сказка «Вечера на хуторе» получилась не только по-настоящему праздничной и зрелищной, но и очень яркой, музыкальной и технологичной!

Сегодня я точно могу сказать, что аналогов нашего шоу нет нигде в мире! И восторженные отзывы зрителей нашей премьеры это подтверждают», – сказала олимпийская чемпионка, продюсер ледовых шоу.

1 комментарий
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Надеюсь, что Аделию не отправят сразу в шоу.
И мы ещё сможем наслаждаться ее прокатами.
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