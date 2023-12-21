Виктория Буцаева: «У Ерохова повреждение связки, перелома нет. Это его больная нога, которую он оперировал несколько лет назад»

Виктория Буцаева рассказала о травме фигуриста Алексея Ерохова.

Ерохов упал с тройного акселя и сильно подвернул ногу во время проката короткой программы на чемпионате России-2024.

Фигурист не смог продолжить выступление и снялся с соревнований.

«Сделали снимки – повреждение связки, перелома нет. В Москве он пройдет дополнительную диагностику, далее будет понятно, сколько времени и какое восстановление ему понадобится.

Это его больная нога, которую он оперировал несколько лет назад», – сказала тренер.