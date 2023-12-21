Виктория Буцаева: «У Ерохова повреждение связки, перелома нет. Это его больная нога, которую он оперировал несколько лет назад»

Теги сборная России травмы чемпионат России мужское катание Виктория Буцаева (Волчкова) Алексей Ерохов Фигурное катание

Виктория Буцаева рассказала о травме фигуриста Алексея Ерохова.

Ерохов упал с тройного акселя и сильно подвернул ногу во время проката короткой программы на чемпионате России-2024.

Фигурист не смог продолжить выступление и снялся с соревнований. 

«Сделали снимки – повреждение связки, перелома нет. В Москве он пройдет дополнительную диагностику, далее будет понятно, сколько времени и какое восстановление ему понадобится.

Это его больная нога, которую он оперировал несколько лет назад», – сказала тренер.

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошо, что нет перелома. Лёше здоровья.
+6
0
+6
В таких случаях опасно самостоятельно двигаться и тем более прыгать, чтобы не усугубить проблему со связками.
Алексею спокойно лечиться и восстанавливаться.
+5
-1
+4
на экране выглядело как чистая боль( всегда где тонко, там и рвется( здоровья Алексею!
+3
0
+3
Алексею правильного лечения и быстрой реабилитации.
+3
0
+3
Леше скорейшего восстановления, ждем
+2
0
+2
Здоровья Алексею, травмы конечно ему очень мешают.
+2
0
+2
Лешё здоровья, успешного лечения и реабилитации. Очень неудачно подвернулся голеностоп на приземлении, к сожалению.
+2
0
+2
Так страшно смотреть было на это... Мне такая проблема знакома, из-за неё закончила карьеру художницы.
Алексею--наилучшего лечения и скорейшего восстановления!
+2
0
+2
Ну хоть так. Лёше в любом случае здоровья.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий