Виктория Буцаева: «У Ерохова повреждение связки, перелома нет. Это его больная нога, которую он оперировал несколько лет назад»
Виктория Буцаева рассказала о травме фигуриста Алексея Ерохова.
Ерохов упал с тройного акселя и сильно подвернул ногу во время проката короткой программы на чемпионате России-2024.
Фигурист не смог продолжить выступление и снялся с соревнований.
«Сделали снимки – повреждение связки, перелома нет. В Москве он пройдет дополнительную диагностику, далее будет понятно, сколько времени и какое восстановление ему понадобится.
Это его больная нога, которую он оперировал несколько лет назад», – сказала тренер.
Алексею спокойно лечиться и восстанавливаться.
Алексею--наилучшего лечения и скорейшего восстановления!