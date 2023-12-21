Гришин о травме Ерохова: «По словам Буцаевой, сильно распухла нога, она чуть ли не в два-три раза больше. Похоже на разрыв связки, подозрение на перелом»

Теги сборная России травмы чемпионат России мужское катание Виктория Буцаева (Волчкова) Александр Гришин Алексей Ерохов Фигурное катание

У фигуриста Алексея Ерохова подозрение на перелом.

Об этом сообщил комментатор Александр Гришин в эфире Первого канала.

Ерохов не смог завершить короткую программу на чемпионате России в Челябинске. Он упал с тройного акселя и получил травму голеностопа.

«Вести с полей про Алексея Ерохова – его увезли в больницу. Я перебросился несколькими фразами с его тренером Викторией Буцаевой.

Она отметила, что очень сильно распухла нога, чуть ли не в два-три раза она больше. Очень похоже на разрыв связки, подозрение на перелом», – сказал Гришин.

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7 комментариев
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Пипец… Вот за что Лёше такое?(((
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Алексею здоровья, только бы не связки.
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Так не мудрено. Думал стопа на льду останется.
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Алексею - скорейшего выздоровления! Очень жаль его
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Как-то не очень чемпионат начинается (
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да что ж такое (((
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Ответ Katerina Sunny
Алексею здоровья, только бы не связки.
Связки пострадали по-любому.
Так что: лучше бы только лишь связки.
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