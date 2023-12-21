Гришин о травме Ерохова: «По словам Буцаевой, сильно распухла нога, она чуть ли не в два-три раза больше. Похоже на разрыв связки, подозрение на перелом»
У фигуриста Алексея Ерохова подозрение на перелом.
Об этом сообщил комментатор Александр Гришин в эфире Первого канала.
Ерохов не смог завершить короткую программу на чемпионате России в Челябинске. Он упал с тройного акселя и получил травму голеностопа.
«Вести с полей про Алексея Ерохова – его увезли в больницу. Я перебросился несколькими фразами с его тренером Викторией Буцаевой.
Она отметила, что очень сильно распухла нога, чуть ли не в два-три раза она больше. Очень похоже на разрыв связки, подозрение на перелом», – сказал Гришин.
Так что: лучше бы только лишь связки.