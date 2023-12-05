Загитова на вопрос о любимицах среди нынешнего поколения фигуристок: «Все девчонки молодцы, все работают»
Алина Загитова ответила на вопрос о любимицах среди нынешнего поколения фигуристок.
– Как оцените нынешнее поколение в нашем одиночном катании? Есть ли у вас любимицы?
– Думаю, вы сами все прекрасно видите. Все девчонки молодцы, все работают, – сказала олимпийская чемпионка.
Нет такого, чтобы она кого-то принижала, а кого-то возвышала. Для каждой нпходит тёплые слова поддержки.
Жаль, что и тут ведь понапишут, уже начали.
Стандартный ответ ни о чём...