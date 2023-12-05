Алина Загитова ответила на вопрос о любимицах среди нынешнего поколения фигуристок.

– Как оцените нынешнее поколение в нашем одиночном катании? Есть ли у вас любимицы?

– Думаю, вы сами все прекрасно видите. Все девчонки молодцы, все работают, – сказала олимпийская чемпионка.