Загитова на вопрос о любимицах среди нынешнего поколения фигуристок: «Все девчонки молодцы, все работают»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова ответила на вопрос о любимицах среди нынешнего поколения фигуристок.

– Как оцените нынешнее поколение в нашем одиночном катании? Есть ли у вас любимицы?

– Думаю, вы сами все прекрасно видите. Все девчонки молодцы, все работают, – сказала олимпийская чемпионка.

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алина с каждой общается, как с ровней, не кичится своими титулами, ей не нужно поклонение. Она своя девчонка, и девочки чувствуют поддержку с еӗ стороны.
Нет такого, чтобы она кого-то принижала, а кого-то возвышала. Для каждой нпходит тёплые слова поддержки.
+42
-22
+20
Алина сама труженик, и ценит тех, кто трудится.
+17
-4
+13
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
Вообще то это ответ воспитанного и тактичного человека. А то, что она на самом деле считает знать никому не дано.
+14
-1
+13
Мощная новость
+24
-14
+10
Всё правильно.
+14
-4
+10
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
А надо было выделив кого то других принизить?
+14
-4
+10
Мне тоже все наши девочки нравятся. Всех жду, с интересом смотрю.
Жаль, что и тут ведь понапишут, уже начали.
+15
-7
+8
Алина и никто из хрустальных не обсуждают спортсменов других штабов, особенно в негативном свете.
+9
-2
+7
Ответ olvl
Мне тоже все наши девочки нравятся. Всех жду, с интересом смотрю. Жаль, что и тут ведь понапишут, уже начали.
Потому что Алина).
+10
-5
+5
Ответ Екатерина К
Странно, что не написали свежую новость о том , как обозвали Слуцкую. С другой стороны , правильно, не надо пиарить всяких ноунеймов.
И как же?
+5
-1
+4
Выдели Алина кого-нибудь, здесь такое бы началось, страшно представить. Так что верный ответ.
+3
0
+3
Ответила как сочла нужным никого публично не выделяя. Все работают упорно тренируясь, а кто лучший определят соревнования.
+3
-1
+2
В чем новость?
Стандартный ответ ни о чём...
+13
-12
+1
Ответ Док Аксель
Ответила как сочла нужным никого публично не выделяя. Все работают упорно тренируясь, а кто лучший определят соревнования.
Согласна полностью
+1
0
+1
Правильно, публично не стоит кого-то отмечать. Спортсмены делятся с Алиной первыми эмоциями после проката, наболевшими вопросами и чувствуется, что рады с ней поговорить. А она в свою очередь к каждому подход ищет: с кем пошутить, кого за руку необходимо держать, кому-то дать выговориться и т.д. И каждому комплименты и добрые слова говорит.
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Charliz
А надо было выделив кого то других принизить?
Назвать пару имен это значит принизить остальных?
+1
-1
0
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
А как Вы определили ,что она считает себя самой лучшей?.
0
0
0
Странно, что не написали свежую новость о том , как обозвали Слуцкую. С другой стороны , правильно, не надо пиарить всяких ноунеймов.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий