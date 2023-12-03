Александра Трусова: «Снимаем рекламу для моей новой роли. Как думаете, какая роль?»
Александра Трусова предложила угадать, какую роль она сыграет в шоу.
Фигуристка показала на видео образ, который будет представлять.
«Всем привет. Мы снимаем рекламу для новой моей роли. Как думаете, какая роль?» – сказала Трусова.
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Макияж гота делает, черные стрелки на нижних веках уменьшают глаза. Румяна тоже не в тему. Да и вообще макияж под этот образ не подходит.