Александра Трусова: «Снимаем рекламу для моей новой роли. Как думаете, какая роль?»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова предложила угадать, какую роль она сыграет в шоу.

Фигуристка показала на видео образ, который будет представлять. 

«Всем привет. Мы снимаем рекламу для новой моей роли. Как думаете, какая роль?» – сказала Трусова. 

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17 комментариев
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Саша красавица и костюм супер. Мне кажется - Золушка, Юля тренирует и не может по разным городам ездить.
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Очень красивое платье и причёска.
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Ответ Е...С
Саша красавица и костюм супер. Мне кажется - Золушка, Юля тренирует и не может по разным городам ездить.
Золушкой будет Косторная
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Ответ Maturmalai
Принцесса Фиона, не?
осталось найти Шрека)
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Красавица...но стилист и визажист нужен, со вкусом проблемы
Макияж гота делает, черные стрелки на нижних веках уменьшают глаза. Румяна тоже не в тему. Да и вообще макияж под этот образ не подходит.
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Принцесса Фиона, не?
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Может, попробовать роль фигуристки?
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Ответ tanya_1111
Саше надо почаще делать женственные прически, удивительно, но именно красивые пучки и волнистые волосы очень ей идут.
Для того, чтобы носить волнистые волосы надо решить проблему с длиной волос.
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Наверно Белый Лебедь, раз Косторная забрала себе роль Черного.
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Саше надо почаще делать женственные прически, удивительно, но именно красивые пучки и волнистые волосы очень ей идут.
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что-то это на каток не похоже. Раз с диадемой, ,знасит прнцесса из сказки Плющенко.
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Вот Сашу не позвали ни на какие награждения, ну и ничего страшного, живет своей жизнью, улыбается! Чихала она на вас и ваши короны! И правильно делает!
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Ответ Соль.
осталось найти Шрека)
Яночку в Шреки, не?
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