Александра Трусова: «Снимаем рекламу для моей новой роли. Как думаете, какая роль?»

Александра Трусова предложила угадать, какую роль она сыграет в шоу.

Фигуристка показала на видео образ, который будет представлять.

«Всем привет. Мы снимаем рекламу для новой моей роли. Как думаете, какая роль?» – сказала Трусова.

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